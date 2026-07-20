‘Paso Adelante’ Premio Discapnet de Fundación ONCE

‘Paso Adelante’, el proyecto impulsado por Fundación VASS, VASS University y DOWN ESPAÑA, y desarrollado tecnológicamente junto a DeuSens, ha sido reconocido en la VIII edición de los Premios Discapnet a las Tecnologías Accesibles de Fundación ONCE.

El jurado ha distinguido la iniciativa en la categoría al mejor producto o servicio basado en tecnologías para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad que ya esté disponible en el mercado.

Este reconocimiento pone en valor una forma de entender la innovación en la que la tecnología deja de ser un fin en sí misma para convertirse en una herramienta al servicio de las personas, capaz de eliminar barreras, fomentar la autonomía y generar nuevas oportunidades de inclusión laboral.

Tecnología para avanzar en derechos y oportunidades

El acceso al empleo continúa siendo uno de los grandes retos para las personas con discapacidad intelectual. Según la Asociación Europea del Síndrome de Down (EDSA), el 95 % de las personas con síndrome de Down en la Unión Europea no tiene empleo.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones y a acceder a un mercado y un entorno laborales abiertos, inclusivos y accesibles.

Desde este enfoque de derechos nace ‘Paso Adelante’: una iniciativa que utiliza la tecnología para ayudar a superar algunas de las barreras que aparecen incluso antes de acceder a un puesto de trabajo y que están directamente relacionadas con la autonomía, la confianza y la preparación para el empleo.

«En Fundación VASS creemos que la tecnología solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. Paso Adelante demuestra que la innovación puede ampliar la autonomía, los derechos y las oportunidades de las personas con discapacidad intelectual», afirma Antonio Rueda, director de Fundación VASS.

‘Paso Adelante’: practicar para ganar autonomía y confianza

La solución combina vídeos interactivos en 360º con una narrativa formativa que permite a las personas usuarias entrenar habilidades y situaciones cotidianas vinculadas a la preparación para el empleo.

Mediante gafas de realidad virtual Meta Quest 3, los usuarios pueden practicar aspectos como desplazarse en transporte público, reconocer rutas y paradas o adquirir rutinas previas a la incorporación a un empleo, como organizar los materiales necesarios y planificar horarios.

La experiencia ofrece un entorno inmersivo, amigable y comprensible en el que las personas pueden practicar, aprender, equivocarse y volver a intentarlo antes de enfrentarse a estas situaciones en su vida diaria, reforzando así su autonomía y confianza.

Los contenidos fueron desarrollados con la colaboración de terapeutas de DOWN Zaragoza para adaptarlos a las necesidades reales de las personas con discapacidad intelectual. Además, las escenas están protagonizadas por jóvenes con síndrome de Down, favoreciendo la identificación y el aprendizaje.

«Paso Adelante es una herramienta transformadora que favorece la aparición de nuevas oportunidades para las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. No solo representa un avance tecnológico; es, sobre todo, un paso comprometido hacia una sociedad más justa e inclusiva», señala Pedro Martinez, director del área de empleo de DOWN ESPAÑA.

Por su parte, Javier Alonso, director comercial de DeuSens, destaca: «La inclusión no ocurre solo en el entorno laboral; empieza mucho antes: en la autonomía, en la confianza y en la posibilidad de practicar situaciones reales sin miedo. Por eso, Paso Adelante es tan valioso: permite entrenar habilidades esenciales en un entorno seguro, cercano y adaptado, impulsando la inclusión desde la base».

Talento Digital para Todos

‘Paso Adelante’ forma parte de Talento Digital para Todos, el programa de Fundación VASS que impulsa proyectos de formación, empleabilidad e innovación tecnológica dirigidos a personas con discapacidad y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

El proyecto cuenta además con la participación de VASS University, que aporta su experiencia en formación y desarrollo del talento para trasladar metodologías de aprendizaje innovadoras al ámbito de la inclusión, reforzando el enfoque pedagógico de ‘Paso Adelante’ y su orientación hacia la preparación para el empleo.

A través de esta iniciativa, Fundación VASS pone la tecnología, el conocimiento y el talento de sus profesionales al servicio de una transformación digital accesible e inclusiva, convencida de que la innovación solo tiene sentido cuando contribuye a crear una sociedad con más oportunidades para todas las personas.

En este marco, ‘Paso Adelante’ demuestra que la realidad virtual puede convertirse en una herramienta eficaz para reforzar la autonomía, facilitar la preparación para el empleo y favorecer una participación plena en la sociedad.

Un premio que amplía el impacto del proyecto

‘Paso Adelante’ está disponible de forma gratuita en Meta Store para gafas Meta Quest, facilitando su utilización por parte de personas, familias, preparadores laborales, centros educativos y entidades sociales.

La dotación económica asociada al Premio Discapnet se reinvertirá íntegramente en el proyecto para ampliar su alcance entre las entidades federadas de DOWN ESPAÑA. Entre las actuaciones previstas se encuentra la adquisición de nuevas gafas de realidad virtual y otros recursos tecnológicos que permitirán que un mayor número de entidades incorporen ‘Paso Adelante’ a sus programas de formación y preparación para el empleo.

De este modo, el reconocimiento de Fundación ONCE no solo distingue una iniciativa innovadora, sino que contribuirá directamente a que más personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual puedan acceder a esta herramienta y beneficiarse de ella.

El proyecto, reconocido anteriormente con el Global Tech Awards 2025 en la categoría NGO/Non Profit Technology, suma ahora el Premio Discapnet de Fundación ONCE, reforzando el compromiso compartido de Fundación VASS, VASS University, DOWN ESPAÑA y DeuSens con una innovación que pone a las personas en el centro y convierte la tecnología en una palanca de inclusión, autonomía y oportunidades.

Descarga gratuita: https://www.meta.com/es-es/experiences/paso-adelante/7455916171200020/

El vídeo de presentación de ‘Paso Adelante’, que muestra la solución en funcionamiento y el testimonio de las personas participantes, está disponible en. [ENLACE AL VÍDEO]