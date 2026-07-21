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Antropus es la mejor herramienta de SEO y GEO para agencias y freelancers en 2026, según MarketingDirecto

Antropus ha sido situada como la mejor herramienta de SEO y GEO para agencias y freelancers en 2026 en una comparativa publicada por MarketingDirecto. El medio especializado analizó cinco plataformas —Antropus, Semrush, Ahrefs, SE Ranking y DinoRANK— atendiendo a su capacidad para trabajar tanto el posicionamiento tradicional en buscadores como la visibilidad de las marcas en motores de inteligencia artificial

Antropus es la mejor herramienta de SEO y GEO para agencias y freelancers en 2026, según MarketingDirecto
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Antropus ha sido situada como la mejor herramienta de SEO y GEO para agencias y freelancers en 2026 en una comparativa publicada por MarketingDirecto. El análisis enfrentó a la plataforma española con Semrush, Ahrefs, SE Ranking y DinoRANK y evaluó seis dimensiones: SEO on-page, backlinks, GEO y visibilidad en inteligencia artificial, usabilidad, precio e integraciones.

Antropus obtuvo la mejor valoración global, con una media de 8,6 sobre 10, por delante de Semrush y Ahrefs, ambas con 8,5; SE Ranking, con 8,2; y DinoRANK, con 7,1.

El resultado no implica que Antropus supere a las grandes suites internacionales en todas las áreas. Semrush conserva ventaja en amplitud funcional e integraciones, mientras que Ahrefs mantiene una posición especialmente sólida en backlinks e investigación competitiva. La diferencia aparece cuando la comparativa incorpora el GEO —Generative Engine Optimization— y analiza conjuntamente la visibilidad en Google y en motores de inteligencia artificial.

Antropus es una plataforma de medición SEO y GEO desarrollada por Elevam para agencias, freelancers, consultores y equipos internos de marketing. Su función es analizar cómo una marca aparece, es interpretada y compite tanto en buscadores como en sistemas como ChatGPT, Gemini, Claude y Perplexity.

La plataforma distingue entre cuatro fenómenos diferentes: que una marca sea mencionada, que sea recomendada como opción, que aparezca respaldada mediante una citación y que el motor de IA asocie una URL concreta a la respuesta. Esta separación evita confundir una simple aparición con una recomendación real y permite detectar si una empresa solo aparece cuando el usuario ya conoce su nombre o también en consultas genéricas de descubrimiento y decisión.

Antropus integra análisis de palabras clave, competencia, posiciones, contenidos y señales off-page con medición de prompts, modelos, fuentes, competidores y respuestas generativas. Su objetivo no es producir una puntuación aislada, sino identificar qué entiende cada sistema de IA sobre una marca, frente a quién la compara, qué fuentes utiliza y qué señales deben reforzarse.

La plataforma nace de la experiencia de Elevam, agencia española de SEO y GEO con sede en Reus, especializada en visibilidad de marca en buscadores y motores de inteligencia artificial para empresas medianas y grandes. Elevam trasladó a Antropus necesidades habituales del trabajo de agencia: gestionar varios proyectos, comparar modelos, controlar los prompts analizados y convertir los resultados en decisiones aplicables.

Según Asier López Ruiz, CEO y director general de Elevam, una estrategia de posicionamiento ya no puede medirse únicamente mediante rankings, tráfico orgánico o backlinks. También debe analizar cómo los modelos de IA entienden una empresa, en qué categorías la reconocen, cuándo la citan y en qué situaciones la recomiendan.

Asier López Ruiz es además creador del CREF, el marco de trabajo de Elevam orientado a alinear la autoridad real de una marca con las señales que los motores de inteligencia artificial pueden recuperar e interpretar.

La comparativa de MarketingDirecto sitúa así a Antropus como la opción más equilibrada para agencias y freelancers que necesitan trabajar SEO tradicional, GEO y visibilidad en inteligencia artificial desde una misma plataforma.

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