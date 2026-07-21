ByteTravel se asocia con Petit Futé para ofrecer servicios complementarios a millones de viajeros franceses

ByteTravel, la empresa española de TravelTech, y Petit Futé, una de las principales guías de viaje digitales de Francia, anuncian una nueva alianza estratégica. La colaboración ya está activa, lo que permite a la audiencia de Petit Futé acceder de inmediato a visados en línea, conectividad eSIM y reservas de salas VIP en aeropuertos.

En virtud de este acuerdo, Visagov aparecerá en la sección de planificación de viajes de Petit Futé, en su newsletter y en sus espacios publicitarios, alcanzando a los viajeros en el momento en que deciden su destino y sus necesidades. La colaboración se extiende también a la red de aproximadamente 12.000 agencias de viajes de Petit Futé, que podrán ofrecer los servicios de ByteTravel directamente a sus clientes y percibir una comisión por cada venta.

«Las agencias de viajes nos preguntan cada día dónde encontrar herramientas fiables para sus clientes. Con ByteTravel, ahora podemos señalarles una solución integral para los servicios complementarios de viaje: visados, conectividad y acceso a salas VIP. Esto convierte las solicitudes de los clientes en ingresos sin añadir complejidad a su flujo de trabajo», Louis Geneau, Director Digital, Petit Futé.

Durante más de 50 años, Petit Futé ha guiado a los viajeros en la planificación y ejecución de sus viajes, tanto en Francia como en el resto del mundo. A través de sus guías, contenido editorial y servicios especializados en viajes, la marca se ha consolidado como referente para los viajeros francófonos. Actualmente, Petit Futé registra más de 75 millones de visitas anuales en sus plataformas digitales y colabora con algunos de los grandes actores del sector, como Booking.com, Airbnb y Holidu.

ByteTravel es una empresa española de TravelTech fundada en 2021 y cotizada en BME Growth desde julio de 2026 (ticker: BYTE). Su cartera incluye Visagov, Roamic, Globely y Salas VIP, con servicios para viajeros en más de 13 idiomas y oficinas en Barcelona, Madrid y Miami.