Kapsch TrafficCom modernizará tres estaciones de peaje en Gipuzkoa, España

Kapsch TrafficCom ha contratado tres proyectos para modernizar la infraestructura de peaje en Gipuzkoa, en el País Vasco.

Los proyectos abarcan la renovación de los equipos de cobro de peaje en las estaciones de Eskoriatza, Zestoa-Zumaia y Elgoibar, lo que refuerza el papel de la empresa como socio tecnológico para soluciones avanzadas de peaje en la región.

«Gipuzkoa es un importante mercado de referencia para los sistemas modernos de peaje en España, y estamos orgullosos de seguir apoyando la modernización de su infraestructura», afirma Juan Zamakona, director general de Kapsch TrafficCom Iberia. «Con estos proyectos, ayudamos al operador a mejorar la fluidez del tráfico, hacer que los procesos de pago sean más cómodos para los usuarios y preparar la infraestructura para la próxima generación de peajes».

En los tres proyectos, el objetivo es actualizar las instalaciones de peaje a los requisitos tecnológicos actuales, hacer que los sistemas sean más sencillos y fáciles de usar, y mejorar la fluidez del tráfico reduciendo los tiempos de espera en las estaciones de peaje. Los proyectos también reflejan una tendencia más amplia hacia mayores niveles de automatización en el cobro de peajes.

La solución Kapsch SmartToll combina tecnología DSRC, OCR o cámaras de reconocimiento de matrículas, máquinas de pago automático y funcionalidades de gestión remota. Esto facilita la introducción de procesos de peaje más automatizados y sienta las bases para una posible migración futura hacia el sistema de peaje de flujo libre en varios carriles.

Eskoriatza

En la estación de peaje de Eskoriatza, Kapsch TrafficCom renovará parcialmente el equipamiento en ocho carriles, que abarcan cuatro carriles de entrada y cuatro de salida. El alcance del proyecto incluye la instalación, renovación y reubicación de máquinas de pago, armarios de carril, postes dinámicos, cámaras OCR, cámaras de contexto, antenas ETC y barreras de altura, así como la integración de tecnología adicional. El valor del contrato asciende a 1,3 millones de euros y tiene una duración de 12 meses. El proyecto se inició en marzo de 2026.

Zestoa-Zumaia

En Zestoa-Zumaia, la empresa llevará a cabo una renovación completa de los equipos de peaje. El valor total del contrato asciende a 3,2 millones de euros, y Kapsch y la empresa constructora Amenábar ejecutarán cada una el 50 % del proyecto, según las tareas de su especialidad. La duración es de 18 meses y el proyecto comienza en julio de 2026.

Elgoibar

En Elgoibar, Kapsch TrafficCom también se encargará de la renovación completa de la zona de peaje. El valor del contrato asciende a 5,95 millones de euros, de los cuales Kapsch se hace cargo del 40 % y Amenabar del 60 %. La duración del proyecto es de 16 meses y también dará comienzo en julio de 2026.

Kapsch TrafficCom fue seleccionada por su profundo conocimiento de la infraestructura, su experiencia en renovaciones anteriores en la misma autopista y la solidez de su propuesta. Estos proyectos amplían aún más la presencia de Kapsch TrafficCom en España y refuerzan su posición como proveedor de referencia en el mercado de los sistemas de peaje tradicionales.

Más información: Prensa / Kapsch TrafficCom.

Sobre Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom es un proveedor reconocido a nivel mundial de soluciones de tráfico para la movilidad sostenible, con proyectos de éxito en más de 50 países. Sus soluciones innovadoras en las áreas de peaje y gestión del tráfico contribuyen a un mundo saludable sin congestiones de tráfico.

Con soluciones integrales, cubren toda la cadena de valor de los clientes, desde los componentes y el diseño hasta la implementación y la operación de los sistemas.

Kapsch TrafficCom, con sede en Viena, tiene filiales y sucursales en más de 25 países y cotiza en el segmento de mercado principal de la Bolsa de Viena (símbolo: KTCG). En el año fiscal 2025/26, sus aproximadamente 2.700 empleados y empleadas generaron una facturación de 431 millones de euros.