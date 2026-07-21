Orange vuelve a ofrecer Todo el fútbol junto con la propuesta de entretenimiento más completa del mercado

Orange, la marca prémium del Grupo MasOrange, operador de telecomunicaciones líder por número de clientes, vuelve a ofrecer a los aficionados Todo el fútbol junto con la propuesta de entretenimiento más completa del mercado. Un año más, la compañía reúne en una única experiencia las principales competiciones nacionales e internacionales, los servicios de streaming más populares, así como una conectividad y tecnología diferenciales pensadas para disfrutar al máximo de cada partido.

Los clientes de Orange TV podrán acceder esta temporada a LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, además de otras relevantes competiciones futbolísticas. Gracias a los acuerdos alcanzados con sus principales partners audiovisuales, Orange vuelve a poner a disposición de sus clientes una de las propuestas futbolísticas más completas del mercado.

Para garantizar una experiencia prémium, Orange TV incorpora funcionalidades avanzadas como estadísticas en tiempo real, acceso a las jugadas más destacadas, posibilidad de pausar o retroceder emisiones en directo, una calidad de imagen optimizada y el menor retardo de señal para ser el primero en disfrutar de los goles en las retransmisiones de los partidos. Todo ello acompañado del descodificador TV 4K HDR y una experiencia de conectividad diferencial gracias a la red 5G+, la tecnología Wi-Fi 7 y otros servicios prémium de la compañía.

Además del fútbol, Orange ofrece una amplia propuesta de entretenimiento que permite combinar Orange TV, con más de 90 canales, con algunas de las plataformas de streaming más populares, para que cada cliente configure la experiencia que mejor se adapte a sus gustos e intereses.

Los clientes que quieran disfrutar de Todo el fútbol podrán hacerlo desde 109€/mes, con una tarifa que incluye fibra, una línea móvil con datos ilimitados, Orange TV con más de 90 canales, SkyShowtime y una plataforma de streaming a elegir entre Netflix, Prime Video, Disney+ o HBO Max.

Para quienes buscan principalmente entretenimiento, Orange dispone de opciones con fibra de 600Mb y líneas móviles ilimitadas desde 73€/mes, que incluyen Orange TV, SkyShowtime y una plataforma de contenidos a elegir. Asimismo, ofrece una alternativa con fibra de 600Mb y líneas móviles con 60GB desde 65€/mes también con Orange TV y una plataforma de streaming incluida a elección del cliente.

Además, los clientes podrán acceder a los mejores dispositivos a plazos y sin intereses. Entre ellos destaca la Smart TV LG 65″ NU85 4K, disponible desde 0 € con tarifas seleccionadas, para disfrutar del fútbol con una experiencia audiovisual de gran formato.

Mucho más que fútbol

Además de Todo el fútbol, los clientes de Orange podrán disfrutar de otros grandes contenidos deportivos, cine, series y documentales, junto con una completa propuesta de servicios de valor añadido. Soluciones de ciberprotección, planes de Inteligencia Artificial de Google, 5G Fast Track para mejorar la experiencia en eventos de gran afluencia o servicios para el hogar como energía, seguros y alarmas completan una oferta diseñada para responder a las necesidades de cada cliente.

Todo ello con la más avanzada conectividad de Orange con Red 5G+ y Advanced, la mejor experiencia de fijo, convergente y banda ancha (según estudios de Opensignal, nPerf y Medux) con posibilidad de disponer de hasta 5Gbps/10Gbps o Router Wi-Fi7.

Según Jacobo Gálvez, director general de Marketing de MasOrange, «un año más, Orange vuelve a ofrecer una propuesta diferencial para todos aquellos clientes que quieren disfrutar de Todo el fútbol sin renunciar a la mejor experiencia de entretenimiento. Nuestro objetivo es seguir siendo el lugar donde los clientes encuentran los mejores contenidos, la mejor tecnología y una experiencia sencilla y completa para disfrutar de aquello que más les apasiona».

Sobre MasOrange

MasOrange es el mayor operador de telecomunicaciones en España por número de clientes, con casi 47M de líneas entre banda ancha y móvil (Incl. M2M). Adicionalmente, ofrece para clientes particulares y empresas servicios de TV, seguros, energía, alarmas, financiación al consumo, salud, ciberseguridad, redes privadas 5G y cloud.

La Compañía cuenta con 8 marcas principales nacionales (Orange, Yoigo, Jazztel, MASMOVIL, simyo, Pepephone, Lebara, y Lyca) y 5 regionales (Euskaltel, R, Telecable, Guuk y Embou) con las que va a cubrir todas las necesidades de los clientes en España.

MasOrange dispone de más de 32 millones de hogares comercializables con su oferta de fibra óptica y cubre con su red móvil 4G al 99 % de la población española y más del 93 % con la nueva tecnología 5G, con la que conecta unos 5.250 municipios por toda la geografía española. Además, más de un tercio de la población española ya disfruta de los servicios 5G Advanced.

Por otra parte, MasOrange tiene la ambición de ser el operador con los clientes más satisfechos, consolidarse como motor del talento y liderar la economía del propósito en España, siendo respetuoso con las personas y el planeta. Además, trabaja en la accesibilidad a la tecnología para todos (con foco en la España vaciada), la protección de los menores en el ámbito digital y el desarrollo de productos y servicios que mejoren la experiencia de todos los clientes.