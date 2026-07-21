De pokes a marbacoas, nuevas formas de disfrutar del salmón y bacalao de Noruega

Con la llegada del verano, cambian los ritmos, los planes y también la manera de disfrutar de la gastronomía. Las comidas se trasladan a terrazas, jardines, playas, piscinas o embarcaciones, y ganan protagonismo las propuestas ligeras, frescas y fáciles de compartir. En este escenario, el salmón y el bacalao de Noruega se consolidan como dos grandes aliados para quienes buscan sabor, versatilidad y bienestar sin renunciar al placer de una buena mesa.

«El verano invita a cocinar de forma más sencilla, fresca y espontánea. Tanto el salmón como el bacalao fresco de Noruega encajan perfectamente en esta tendencia porque son productos versátiles, saludables y adecuados para recetas ligeras que permiten disfrutar plenamente de cada momento», explica Tore Holvik, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.

Entre las tendencias gastronómicas, destaca la denominada «marbacoa®«, nueva forma de disfrutar del pescado a la parrilla que traslada al mundo marino el ritual tradicional de la barbacoa. Cocinar pescado al fuego lento, compartirlo al aire libre y acompañarlo con verduras frescas o ensaladas se ha convertido en una alternativa cada vez más popular entre quienes buscan opciones más saludables durante las vacaciones. Tanto el salmón como el bacalao de Noruega son especialmente adecuados para este tipo de elaboraciones gracias a su calidad, textura y facilidad de preparación. Más allá de la parrilla, los consumidores también apuestan cada vez más por preparaciones en crudo o de inspiración internacional. Pokes, sushi, sashimi, tatakis, ceviches o tartares forman parte ya del repertorio habitual de una generación que busca recetas ligeras, refrescantes y llenas de matices.

Pocos alimentos encajan tan bien en la cocina veraniega como el salmón de Noruega. Su textura, sabor y versatilidad permiten disfrutarlo tanto en ensaladas con frutas de temporada como en pokes, sushi o elaboraciones a la plancha, al horno o a la parrilla. Presente en ensaladas, bocadillos gourmet, wraps o tostadas para desayunos relajados durante las vacaciones, es una opción práctica y deliciosa para cualquier momento del día. Además, el salmón destaca por su perfil nutricional. Contiene ácidos grasos omega-3, proteínas de alto valor biológico, vitamina D, vitamina A, vitaminas del grupo B —especialmente B12— y minerales como el yodo y el selenio.

Si el salmón ocupa una posición consolidada entre los consumidores españoles, el bacalao fresco de Noruega está ganando cada vez más protagonismo. Su carne blanca, firme y delicada invita a combinarla con ingredientes frescos y mediterráneos como cítricos, tomates de temporada, aceites aromáticos, hierbas frescas o verduras crujientes. El resultado son platos ligeros, equilibrados y especialmente atractivos durante los meses más cálidos del año. Además, el bacalao fresco está llamado a convertirse en uno de los protagonistas de las elaboraciones en crudo. Su pureza y textura lo convierten en una excelente opción para sushi, sashimi, tartares o makis capaces de fusionar la tradición nórdica con los sabores mediterráneos. A ello se suma un destacado perfil nutricional, rico en proteínas de alta calidad, omega-3 naturales, vitaminas A, D y B12, además de minerales como el selenio.