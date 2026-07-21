TerraMaster ofrece hasta un 25% de descuento en NAS y DAS seleccionados para los viajes de verano

Los productos promocionados abarcan una amplia gama de casos de uso para usuarios domésticos, creadores independientes y pequeñas empresas. Los modelos NAS admiten copias de seguridad remotas automáticas desde el teléfono, lo que permite cargar y asegurar al instante el material de viaje, solucionando el problema común de quedarse sin espacio en el móvil. Los productos DAS de conexión directa ofrecen una verdadera simplicidad plug-and-play sin configuración complicada.

Usuarios particulares y familiares: F2‑425 (20 % de descuento)

Un NAS de nivel básico con 2 bahías, procesador Intel quad-core y puerto de red 2.5GbE. Ideal para el almacenamiento de datos personales y familiares y el entretenimiento en el hogar. Precio promocional: 255.99 €.

Entusiastas de la fotografía / creadores domésticos: F2‑425 Plus y F4‑425 Plus (20 % de descuento)

Equipados con procesadores Intel quad-core (N95), puertos duales 5GbE y 3 ranuras M.2 SSD. Admiten decodificación 4K por hardware y gestión flexible de matrices TRAID. Precios promocionales: 397.49 € y 503.99 €. respectivamente.

Creadores a tiempo completo y editores profesionales: F4‑425 Pro (20 % de descuento)

Un NAS insignia de alto rendimiento con 4 bahías, impulsado por un procesador Intel de 8 núcleos (N305), puertos duales 5GbE y almacenamiento híbrido HDD + M.2 SSD. Admite decodificación 4K/8K por hardware y gestión flexible de matrices T‑RAID, perfecto para la edición de vídeo multipista en tiempo real. Precio promocional: 591.99 €.

NAS todo‑flash: F4 SSD y F8 SSD Plus (20 % de descuento)

Unidades NAS todo‑flash de 4 y 8 bahías con puertos de alta velocidad 5GbE y 10GbE respectivamente. Admiten Docker, virtualización, instantáneas y múltiples opciones de copia de seguridad. El ruido de funcionamiento es inferior a 19 dB, ofreciendo un alto rendimiento con un funcionamiento silencioso. Precios promocionales: €479.98 y 664.99 €.

DAS todo‑flash: D1 SSD, D1 SSD Plus y D1 SSD Pro (25 % / 20 % / 20 % de descuento)

Estos modelos de 10 Gbps (D1 SSD), 40 Gbps (D1 SSD Plus) y 80 Gbps (D1 SSD Pro) forman la gama completa de DAS todo‑flash de TerraMaster. Todos cuentan con construcción en aluminio de calidad aeroespacial, con resistencia al agua, al polvo y a la compresión de 1,2 toneladas. Están diseñados para copias de seguridad rápidas diarias, edición de vídeo profesional y flujos de trabajo creativos de gama alta, ofreciendo un rendimiento desde 1020 MB/s hasta 7061 MB/s. Admiten interfaces USB4 y Thunderbolt 5. Precios promocionales: D1 SSD: 32.24 €, D1 SSD Plus: 83.99 €, D1 SSD Pro: 215.99 €.

También disponible en otros canales oficiales: Official Store

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Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional especializada en soluciones de almacenamiento innovadoras para usuarios domésticos, empresariales y corporativos. Centrados en el rendimiento, la fiabilidad y la experiencia del usuario, ofrecemos productos NAS y DAS de vanguardia para satisfacer una amplia variedad de requisitos de almacenamiento.