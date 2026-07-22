Alejandra Gere elige TONI PONS para apoyar a España en la final del Mundial

Alejandra Gere volvió a demostrar su apoyo a la moda española durante la final del Mundial, donde fue fotografiada animando a la Selección con un look de inspiración mediterránea completado con las alpargatas OCTAVIA de TONI PONS.

La elección de este modelo refuerza la conexión de la firma con un estilo natural, elegante y vinculado al saber hacer artesanal. OCTAVIA es una alpargata abierta para mujer confeccionada en piel en tonos platino y cuero, pensada para combinar diseño, comodidad y versatilidad.

El modelo cuenta con una cuña de yute de 10 centímetros de altura, que estiliza la figura sin renunciar al confort gracias a su plantilla acolchada. Además, incorpora suela de goma antideslizante y cierre trasero con hebilla, lo que permite un ajuste seguro y cómodo al pie.

Fiel a la esencia de TONI PONS, OCTAVIA combina materiales naturales, diseño atemporal y fabricación artesanal. Estas características la convierten en una de las propuestas destacadas de la temporada para quienes buscan un calzado cómodo, elegante y con identidad mediterránea.

La presencia de Alejandra Gere con este diseño durante un acontecimiento deportivo de gran visibilidad supone una nueva muestra del alcance de la moda española y del reconocimiento de las marcas nacionales dentro y fuera del país.

En el año de su 80 aniversario, TONI PONS continúa demostrando que tradición y tendencia pueden caminar de la mano. Ocho décadas después de su fundación en Osor, Girona, la firma sigue reivindicando el valor del «hecho en España» y del trabajo artesanal como señas de identidad.

Sobre TONI PONS

TONI PONS es una firma española especializada en alpargatas y calzado de inspiración mediterránea. Fundada en 1946 en Osor, Girona, la marca mantiene una fuerte vinculación con la fabricación artesanal, los materiales naturales y el diseño cómodo y atemporal. En su 80 aniversario, TONI PONS continúa consolidando su trayectoria como referente del calzado hecho en España.