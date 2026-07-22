El arte urbano da voz al duelo gestacional en la VII edición del Concurso de Arte Urbano de Enalta ‘Estrellas que acompañan’

Perder un hijo antes de que nazca sigue siendo, para muchas familias, un duelo silencioso, sin espacio social para nombrarlo ni acompañarlo. Con el objetivo de romper ese silencio, Enalta, el Tanatori Municipal de Tarragona y A Contracor, impulsan la VII edición de su Concurso de Arte Urbano ‘Estrellas que acompañan’, una iniciativa que convierte la creación artística en un lenguaje de memoria y sanación colectiva para el duelo gestacional y perinatal.

La convocatoria se integra este año en las actividades del Fórum PANASEF, el gran encuentro del sector funerario en España. Partiendo del concepto «algunas luces duran un instante, pero nos acompañan toda la vida», el certamen propone abordar estas pérdidas tempranas desde el afecto y el cuidado mutuo, utilizando la intervención artística como herramienta visible de duelo.

«A través de esta iniciativa, buscamos que el espacio urbano sea un lugar de encuentro donde el duelo gestacional deje de ser un tabú silencioso. Queremos que el arte actúe como un abrazo colectivo que valide el dolor de las familias, ofreciendo un homenaje luminoso y duradero a esas pequeñas vidas que, aunque breves, dejaron una huella imborrable en nuestro entorno», señala María Vicioso, directora de Clientes y Marca de Enalta.

Un encuentro artístico abierto a la sociedad

Todos los artistas y escuelas de Bellas Artes pueden presentar sus propuestas hasta el 4 de septiembre. De entre los bocetos recibidos, el comité del concurso seleccionará ocho finalistas, que el 6 de octubre crearán en directo sus obras en paneles de 2,50 x 2 metros en Tarragona. La jornada contará también con un espacio de expresión libre abierto a niños y público general, pensado para acercar la reflexión sobre el duelo gestacional a toda la sociedad.

Las obras se expondrán los días 6 y 7 de octubre en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, coincidiendo con el Fórum PANASEF y los talleres de sensibilización de A Contracor. Los ocho finalistas recibirán una ayuda de 200€ para traslados y material necesario para sus grafitis.

Adicionalmente, el jurado otorgará tres galardones principales en función de la calidad artística y el significado emocional de las piezas: Habrá un primer premio de 1.250€; segundo premio de 750€ y un tercer premio de 500€.

La votación popular, mediante código QR, estará abierta hasta el 11 de octubre, y el resultado se dará a conocer el 13 de octubre en los canales digitales.

La participación es gratuita y las bases completas pueden consultarse en enalta.es.