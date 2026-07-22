La Casa de la Esperanza de Bamako sigue prestando apoyo esencial a mujeres vulnerables en Malí en 2026

El centro Casa de la Esperanza de Gedeon Richter en Bamako (Malí) ha seguido prestando apoyo integral a mujeres y niñas vulnerables durante el primer semestre de 2026, ofreciendo atención sanitaria, protección, asesoramiento, educación y formación profesional a través de su programa integrado. En los seis primeros meses de este año, cerca de 50 mujeres han recibido asistencia en el centro.

Creada gracias a la colaboración entre Gedeon Richter, la fundación húngara Close to Africa Foundation y su socio local Sini Sanuman Foundation, la Casa de la Esperanza abrió sus puertas a principios de 2025 para ofrecer alojamiento, atención ginecológica, apoyo psicosocial y jurídico, así como oportunidades de educación y desarrollo de competencias para mujeres afectadas por la violencia y por prácticas tradicionales perjudiciales.

Desde su apertura, el centro ha prestado apoyo a más de un centenar de mujeres, mientras que sus actividades de sensibilización y divulgación comunitaria han llegado a muchas más personas en Bamako y sus alrededores. El programa continúa generando confianza entre las comunidades locales y aspira a ampliar aún más su impacto en los próximos años.

Durante el primer semestre de 2026, la Casa de la Esperanza siguió acogiendo y apoyando a mujeres que afrontaban una amplia variedad de situaciones difíciles. Además del acompañamiento individual y el asesoramiento, las mujeres tuvieron acceso a consultas ginecológicas, derivaciones médicas, alojamiento temporal y oportunidades de formación profesional. El centro también organizó sesiones de sensibilización sobre la salud de la mujer, la violencia de género y las prácticas perjudiciales, mientras que los equipos de intervención comunitaria trabajaron directamente con grupos locales de mujeres para ampliar el acceso a los servicios de apoyo.

Una de las principales iniciativas del centro sigue siendo su taller de costura, donde las participantes adquieren conocimientos prácticos de confección y experiencia en la elaboración de productos destinados a la venta. El programa ayuda a las mujeres a ganar confianza, desarrollar nuevas capacidades y mejorar sus perspectivas de futuro.

La labor del programa continúa en un contexto marcado por un importante avance para los derechos de las mujeres en Malí. En 2025, el país aprobó una legislación que tipifica como delito la mutilación genital femenina (MGF), tras años de trabajo de incidencia por parte de organizaciones locales e internacionales. Aunque la legislación por sí sola no puede erradicar estas prácticas perjudiciales, representa un paso importante para proteger los derechos, la salud y la dignidad de las mujeres.

«La calidad de vida de las mujeres siempre ha estado en el centro de la misión de Richter y creemos que lograr avances significativos requiere no solo progresos en el ámbito sanitario, sino también un esfuerzo sostenido para abordar los factores más amplios que influyen en su bienestar», afirmó Zsuzsa Beke, responsable de Relaciones Públicas, Responsabilidad Social Corporativa y Relaciones Institucionales del Grupo Gedeon Richter Plc. «Nuestra ambición es convertirnos en un referente mundial en salud femenina, y nuestros programas de responsabilidad social constituyen un elemento fundamental de este compromiso. La Casa de la Esperanza de Bamako se ha convertido en el proyecto insignia de nuestras actividades internacionales de responsabilidad social corporativa, demostrando cómo la experiencia sanitaria, la educación y el compromiso con la comunidad pueden generar cambios tangibles y duraderos. Nos sentimos orgullosos de que el centro se haya convertido ya en una importante fuente de apoyo y esperanza para las mujeres más vulnerables».

Por su parte, Andrea Morris, presidenta de Close to Africa Foundation, añadió: «Los resultados alcanzados durante el primer semestre de 2026 confirman que la Casa de la Esperanza está respondiendo a una necesidad real de la comunidad. Cada mujer que recibe atención médica, encuentra un lugar seguro, adquiere nuevas habilidades o gana confianza para construir su futuro representa un logro significativo. Nos anima especialmente la creciente implicación de las comunidades locales y el aumento del conocimiento sobre los servicios que ofrece el centro. Junto con nuestros socios, estamos ayudando a las mujeres a construir un futuro más seguro y esperanzador para ellas y sus familias».

Ante el creciente aumento de la demanda de sus servicios, la Casa de la Esperanza continúa ofreciendo apoyo integral a mujeres vulnerables mediante un enfoque que combina atención sanitaria, protección, educación y desarrollo de competencias.

Al mantener su compromiso a largo plazo con este programa, Richter refuerza su dedicación a mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres a través de iniciativas que generan cambios significativos y duraderos para mujeres de todo el mundo.

Acerca de Richter

Richter aspira a convertirse en un referente mundial en diversos ámbitos científicos clave, manteniendo al mismo tiempo su compromiso de hacer que los medicamentos sean más accesibles en todo el mundo. Fundada en 1901, con sede en Hungría, una capitalización bursátil de 4.800 millones de euros y unas ventas de 2.300 millones de euros en 2025, alberga el mayor centro de investigación y desarrollo de Europa Central. Su actividad investigadora impulsa avances en neuropsiquiatría y salud femenina, mientras que sus áreas de biotecnología y medicamentos generales refuerzan su cartera de tratamientos asequibles. Comprometida con un crecimiento sostenible, Richter invierte en investigación y desarrollo, excelencia en la fabricación y digitalización para impulsar la innovación médica. Más información en www.gedeonrichter.com.