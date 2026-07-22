Karbon-X obtiene contrato de asesoramiento técnico para proyecto de carbono basado en la naturaleza en Libia

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) («Karbon-X» o la «Compañía»), una empresa de soluciones climáticas integrada verticalmente que opera en los mercados globales de carbono y en infraestructuras climáticas, ha anunciado hoy que Stream Pro Ltd, una filial de Oilinvest, la ha contratado para prestar servicios de asesoramiento técnico destinados a apoyar el diseño y la optimización de valor de un proyecto de carbono basado en la naturaleza propuesto en Libia.

El contrato representa un nuevo paso en la estrategia internacional de desarrollo de proyectos de Karbon-X y demuestra una vez más la experiencia de la compañía en el diseño y desarrollo de proyectos de carbono de alta integridad en mercados emergentes.

En el marco del alcance inicial de los trabajos, Karbon-X proporcionará apoyo técnico integral para el diseño de carbono del proyecto, incluida la evaluación de metodologías, la elaboración de la Documentación de Diseño del Proyecto (PDD), la contabilidad de carbono, el diseño del marco de Seguimiento, Reporte y Verificación (MRV), así como otra documentación técnica necesaria para respaldar la validación conforme a estándares de carbono reconocidos internacionalmente.

Este contrato inicial tiene como objetivo establecer las bases para posibles fases futuras, que podrían incluir la validación, el registro y la implementación conforme a estándares de carbono reconocidos internacionalmente.

La iniciativa está ubicada en el Parque de Fauna Silvestre de Trípoli y tiene como objetivo restaurar paisajes degradados mediante actividades de forestación y restauración de ecosistemas que mejoren la biodiversidad, refuercen la resiliencia de los ecosistemas, apoyen los objetivos medioambientales locales y generen oportunidades a largo plazo para el secuestro de carbono.

«Este contrato refleja la creciente demanda de la experiencia técnica de Karbon-X a medida que las organizaciones buscan desarrollar proyectos de carbono de alta integridad que se ajusten a estándares reconocidos internacionalmente», afirmó Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X. «El desarrollo de proyectos de carbono exitosos comienza con una base técnica sólida. Al apoyar los proyectos desde las primeras fases de desarrollo, ayudamos a los clientes a crear estrategias de carbono creíbles y basadas en la ciencia, diseñadas para maximizar el valor medioambiental y comercial a largo plazo. Esperamos trabajar con Stream Pro a medida que avance esta iniciativa».

«Seleccionar al socio técnico adecuado es fundamental para el éxito a largo plazo de cualquier proyecto de carbono», afirmó Munir Atigia, director general de Stream Pro Ltd. «Karbon-X aporta los conocimientos técnicos y la experiencia en desarrollo de proyectos necesarios para ayudar a establecer una base sólida para esta iniciativa. Esperamos trabajar conjuntamente a medida que hacemos avanzar el proyecto durante sus fases iniciales de desarrollo».

El contrato actual se limita a la fase inicial de diseño del proyecto. Cualquier fase posterior, incluidas las actividades de validación, registro, implementación o comercialización, estará sujeta a acuerdos comerciales independientes, a las aprobaciones del cliente y a los requisitos regulatorios aplicables.

Acerca de Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) es una empresa de soluciones climáticas integrada verticalmente que ofrece servicios integrales tanto en los mercados regulados como en los mercados voluntarios de carbono. Desde el desarrollo de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo a la verificación, la emisión de créditos y su distribución en el mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones de todo el mundo. Para más información, visitar www.karbon-x.com.

Acerca de Stream Pro Ltd.

Stream Pro Ltd. es una empresa de asesoramiento estratégico, desarrollo empresarial y formación y desarrollo, y una filial íntegramente participada por Oilinvest (Netherlands) B.V. Stream Pro trabaja con organizaciones para desarrollar proyectos, reforzar sus capacidades organizativas, impartir formación ejecutiva y técnica, apoyar programas de sostenibilidad y transición climática, e impulsar iniciativas medioambientales y de biodiversidad basadas en la naturaleza. Stream Pro reúne experiencia internacional y oportunidades regionales para ofrecer soluciones prácticas que generen valor comercial, medioambiental y social a largo plazo. Para más información, visitar www.streamproltd.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, expectativas relacionadas con el rendimiento financiero, la estrategia empresarial, los planes de crecimiento y el posicionamiento en el mercado de Karbon-X Corp. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de forma significativa. Karbon-X Corp. no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo cuando así lo exija la ley.