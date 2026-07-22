Kintai cierra una ronda Serie A de 10 millones de euros liderada por Barlon Capital

Kintai, fintech barcelonesa especializada en soluciones de financiación para pequeñas y medianas empresas, ha cerrado una ronda Serie A de 10 millones de euros. La operación permitirá a la compañía acelerar su crecimiento en España, ampliar su oferta de producto y reforzar su equipo con la incorporación de nuevo talento.

La ronda ha estado liderada por Barlon Capital y ha contado con la participación de Prosegur, TQ Eurocredit y el Institut Català de Finances (ICF), además de otros inversores que no han trascendido.

Fundada en 2021 por Ignasi de Llorens, Víctor Ruiz y Sebastián Duh dentro del venture builder Nuclio, Kintai desarrolla una plataforma de financiación alternativa orientada a facilitar liquidez a pymes. La compañía ofrece soluciones como el anticipo de facturas y líneas de circulante, apoyándose en tecnologías de open banking y análisis de datos para agilizar los procesos de concesión de crédito.

Impulso al crecimiento y nuevas funcionalidades

Con esta nueva financiación, Kintai prevé acelerar el desarrollo de nuevas funcionalidades, consolidar su expansión en el mercado español y continuar reforzando su propuesta de valor para pequeñas y medianas empresas que necesitan acceder a financiación de forma ágil y flexible.

La compañía también se ha marcado como objetivo alcanzar 1.000 millones de euros en financiación concedida y superar los 100 millones de euros de facturación en 2029.

Tercera operación de financiación desde su creación

La Serie A supone la tercera operación de financiación de Kintai desde su nacimiento. En 2021, la startup cerró una ronda pre-seed de 250.000 euros y, dos años después, obtuvo 2,5 millones de euros en una operación que combinó capital y deuda, liderada por el ICF y Nekko Capital.

Con esta nueva ronda, Kintai refuerza su posición dentro del ecosistema fintech español y avanza en su objetivo de convertirse en un actor relevante en la financiación alternativa para pymes.

Sobre Kintai

Kintai es una fintech fundada en Barcelona en 2021 por Ignasi de Llorens, Víctor Ruiz y Sebastián Duh dentro del venture builder Nuclio. La compañía ofrece soluciones de financiación alternativa para pymes, como anticipo de facturas y líneas de circulante, mediante el uso de tecnología, open banking y análisis de datos.