  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Kintai cierra una ronda Serie A de 10 millones de euros liderada por Barlon Capital

La fintech barcelonesa destinará los fondos a acelerar su crecimiento en España, ampliar su oferta de financiación para pymes e incorporar nuevo talento

Kintai cierra una ronda Serie A de 10 millones de euros liderada por Barlon Capital
Archivado en: Notas de Prensa

Kintai, fintech barcelonesa especializada en soluciones de financiación para pequeñas y medianas empresas, ha cerrado una ronda Serie A de 10 millones de euros. La operación permitirá a la compañía acelerar su crecimiento en España, ampliar su oferta de producto y reforzar su equipo con la incorporación de nuevo talento.

La ronda ha estado liderada por Barlon Capital y ha contado con la participación de Prosegur, TQ Eurocredit y el Institut Català de Finances (ICF), además de otros inversores que no han trascendido.

Fundada en 2021 por Ignasi de Llorens, Víctor Ruiz y Sebastián Duh dentro del venture builder Nuclio, Kintai desarrolla una plataforma de financiación alternativa orientada a facilitar liquidez a pymes. La compañía ofrece soluciones como el anticipo de facturas y líneas de circulante, apoyándose en tecnologías de open banking y análisis de datos para agilizar los procesos de concesión de crédito.

Impulso al crecimiento y nuevas funcionalidades
Con esta nueva financiación, Kintai prevé acelerar el desarrollo de nuevas funcionalidades, consolidar su expansión en el mercado español y continuar reforzando su propuesta de valor para pequeñas y medianas empresas que necesitan acceder a financiación de forma ágil y flexible.

La compañía también se ha marcado como objetivo alcanzar 1.000 millones de euros en financiación concedida y superar los 100 millones de euros de facturación en 2029.

Tercera operación de financiación desde su creación
La Serie A supone la tercera operación de financiación de Kintai desde su nacimiento. En 2021, la startup cerró una ronda pre-seed de 250.000 euros y, dos años después, obtuvo 2,5 millones de euros en una operación que combinó capital y deuda, liderada por el ICF y Nekko Capital.

Con esta nueva ronda, Kintai refuerza su posición dentro del ecosistema fintech español y avanza en su objetivo de convertirse en un actor relevante en la financiación alternativa para pymes.

Sobre Kintai
Kintai es una fintech fundada en Barcelona en 2021 por Ignasi de Llorens, Víctor Ruiz y Sebastián Duh dentro del venture builder Nuclio. La compañía ofrece soluciones de financiación alternativa para pymes, como anticipo de facturas y líneas de circulante, mediante el uso de tecnología, open banking y análisis de datos.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA VAQUERA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]