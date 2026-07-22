Media OutReach Newswire, la primera agencia de noticias mundial fundada en Asia-Pacífico, ha ampliado su red de distribución en EE. UU. con publicaciones adicionales de noticias garantizadas.

A través de nuevos acuerdos estratégicos, Media OutReach Newswire proporciona ahora a los clientes publicaciones online garantizadas en medios de comunicación de referencia americanos tales como USA Today, Yahoo Finance y The Associated Press, junto con más de 650 sitios web de noticias fiables con autoridad de dominio. Esta reciente mejora de servicio se centra específicamente en publicaciones de noticias online garantizadas en medios con autoridad de dominio a fin de potenciar la visibilidad ante la IA. Al combinar la distribución con el marcado de datos estructurados JSON-LD, que aporta contexto y significado al comunicado de prensa para que los motores de búsqueda y los modelos de IA interpreten su contenido con precisión, la distribución de comunicados de prensa de Media OutReach Newswire estructura las respuestas a efectos de detectabilidad y citación por parte de la IA. El servicio de distribución de comunicados de prensa de Media OutReach Newswire ha estado ayudando a empresas y organismos gubernamentales a desarrollar activamente su visibilidad en el ámbito de la IA.

Media OutReach Newswire garantiza el posicionamiento de los comunicados de prensa en la sección oficial de comunicados de prensa de USA Today dirigida al público. Con una clasificación de autoridad de dominio (DA) entre 92 y 94 sobre 100, USA Today se sitúa como una de las fuentes de noticias más fiables a efectos de optimización de motores generativos (GEO). Atrayendo a más de 120,5 millones de visitantes únicos al mes, esta integración ofrece la visibilidad pública necesaria para generar credibilidad y confianza en la marca del cliente a escala nacional. Además, la agencia de noticias ha obtenido publicaciones de noticias garantizadas en sitios web de noticias reales locales y regionales, incluidos The Arizona Republic, Detroit Free Press, Indianapolis Star, Milwaukee Journal Sentinel, The Tennessean, y The Oklahoman.

«Al mejorar la calidad de nuestras publicaciones de noticias garantizadas en sitios web de noticias fiables, indexados por Google y con autoridad de dominio, en combinación con el envío de comunicados de prensa directamente a las bandejas de entrada de los periodistas, Media OutReach Newswire ha ayudado con éxito a muchas empresas asiáticas a desarrollar su reputación de marca en el mercado estadounidense», señaló Jennifer Kok, fundadora y CEO de Media OutReach Newswire.

«Nos llena de satisfacción haber desarrollado una red de distribución de comunicados de prensa para Estados Unidos que se centra exactamente en aquello que los profesionales de las relaciones públicas necesitan, una distribución que llegue a periodistas y proporcione publicaciones de noticias de calidad en medios de comunicación reales. Nuestra extensa base de datos de periodistas, creada por nuestros propios investigadores de medios de comunicación, reúne más de 500 categorías de noticias especializadas y de 65.000 periodistas y editores de medios de calidad. Esto ha ayudado a nuestros clientes a obtener cobertura mediática ganada y consultas de periodistas de los sectores empresarial, tecnológico, ESG, automovilístico, de viajes y de muchos otros sectores en los Estados Unidos. Además, la alianza de Media OutReach Newswire con The Associated Press hace llegar los comunicados de los clientes directamente a las salas de redacción de todo Estados Unidos», añadió Jennifer.

A lo largo de los años, la agencia de noticias ha consolidado la confianza en la marca entre los periodistas de los medios de comunicación estadounidenses que interactúan activamente con los comunicados de prensa de sus clientes. A través de su Media and Journalist Insights, Media OutReach Newswire puede informar sobre el número de periodistas por publicación en EE. UU. que han abierto los comunicados de prensa de sus clientes, así como sobre la cobertura mediática ganada.

A través de su Total PR and Communications Solution, la red de distribución global de Media OutReach Newswire entrega los comunicados de prensa de los clientes directamente a los periodistas, garantiza la publicaciones de noticias textuales en sitios web de noticias fiables con autoridad de dominio para potenciar el SEO y el GEO, y ofrece informes posteriores a la publicación repletos de análisis de datos, así como PR Campaign Intelligence que realiza un seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo.

Esta solución integral da respuesta a las necesidades de los profesionales de las relaciones públicas y la comunicación, respuesta que va desde la distribución de comunicados de prensa hasta la elaboración de informes con análisis de datos y PR Campaign Intelligence en campañas de relaciones públicas tanto nacionales como internacionales. Centenares de clientes de China, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Japón, Corea del Sur y de la región de Asia-Pacífico le han confiado la tarea de expandir su negocio y conocimiento de marca en mercados extranjeros tales como Canadá, EE.UU., Europa y el Reino Unido, América Latina, Asia-Pacífico, la ASEAN, el Sudeste Asiático, Oriente Medio, los Estados del Golfo y África.

Acerca de Media OutReach Newswire

Media OutReach Newswire es la primera agencia de noticias global de Asia-Pacífico, actuando como socio de confianza para los medios de comunicación, las empresas, las agencias y los gobiernos de toda la región y del mundo.

Fundada en 2009 como defensora del sector de las relaciones públicas, Media OutReach Newswire aprovecha la tecnología IA y la tecnología SaaS (software como servicio) para redefinir la distribución de comunicados de prensa con Total PR and Communications Solution, una solución integral de comunicación y relaciones públicas. La agencia de noticias se centra en su servicio principal de distribuir comunicados de prensa a periodistas y editores de medios específicos, publicar los comunicados de los clientes en sitios web de medios de comunicación reales con autoridad de dominio (DA) y proporcionar informes posteriores a la publicación con análisis de datos junto con PR Campaign Intelligence, que realiza un seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo. En marzo de 2026, la agencia de noticias integró el marcado de datos estructurados JSON-LD en sus publicaciones de noticias online a fin de potenciar la visibilidad ante la IA para sus clientes.

Con una red mundial de 200.000 editores y periodistas, más de 70.000 títulos de medios de comunicación y 1.500 socios mediáticos en más de 40 idiomas, el enfoque de Media OutReach Newswire en ofrecer publicaciones textuales garantizadas en sitios web de medios de comunicación reales viene a potenciar el SEO y el GEO para generar confianza en la marca y visibilidad ante la IA, ya que los motores de búsqueda y los modelos de IA confían en los comunicados de prensa publicados en medios auténticos con autoridad de dominio.

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