Noches de Guardia, Turismodeestrellas.com y Legálitas, ganadores de los Premios Periodistae 2026

Comunicae, plataforma especializada en la creación, distribución y seguimiento de notas de prensa y vídeo noticias, ha entregado la segunda edición de los Premios Periodistae, una iniciativa creada para poner en valor a los profesionales, medios y organizaciones que impulsan nuevas formas de hacer periodismo y comunicación.

La convocatoria ha recibido más de 30 candidaturas procedentes de periodistas, medios, empresas y organizaciones de España y Latinoamérica, reflejando la diversidad de iniciativas que están redefiniendo el sector.

Los Premios Periodistae reconocen proyectos que destacan por su innovación, la calidad de sus contenidos y su capacidad para generar un impacto positivo en el periodismo y la comunicación.

En esta edición, el videopodcast Noches de Guardia, de EDUCA EDTECH Group, ha sido reconocido con el Premio Periodistae a la Innovación Periodística por su capacidad para acercar la realidad del ámbito sanitario a través de un formato original, cercano y de alta calidad. El jurado también ha seleccionado como finalistas a la newsletter Tendenci@s del escritor, periodista, consultor y experto en periodismo digital Ismael Nafría y al proyecto De proyectos y likes, de Diana Maján, experta en comunicación de arquitectura, de Hexágono Blanco.

El galardón al Medio Más Innovador ha recaído en Turismodeestrellas.com, un medio especializado que ha sabido construir una propuesta editorial diferencial en torno al astroturismo y la divulgación astronómica, anticipándose además al creciente interés que despertarán los próximos eclipses solares visibles desde España. Los proyectos Posicionamiento Web y Watif han completado la lista de finalistas de esta categoría.

En Comunicación Corporativa Destacada, el jurado ha reconocido a Legálitas por una estrategia de comunicación multiformato y multicanal, consistente, innovadora y de gran calidad, capaz de acercar el ámbito jurídico al gran público mediante contenidos relevantes y accesibles. Como finalistas han sido seleccionadas Proyecto Hombre y Universal Plastic. Asimismo, el jurado ha querido realizar una mención especial a PALCCO (Palacio de la Cultura y los Congresos) de Jalisco, México, y a la newsletter Sorigué ENews, por la calidad de sus propuestas.

Por su parte, el Reconocimiento Periodistae 2026 ha sido concedido a elEconomista con motivo de su vigésimo aniversario. El jurado ha querido reconocer su trayectoria y consolidación como uno de los principales referentes del periodismo económico en España, así como su compromiso permanente con el rigor, el análisis y la innovación.

Los Premios Periodistae nacieron en 2025 con el objetivo de poner en valor a los profesionales, medios y organizaciones que están impulsando la evolución del periodismo y la comunicación. En su primera edición fueron reconocidos Mar Manrique, por su newsletter Fleet Street; Marketing4eCommerce, como Medio Más Innovador; y Tormo Franquicias Consulting, por su estrategia de comunicación corporativa.

Los galardones cuentan con el apoyo de Ahrefs, Cyberclick y Metricool, además de Dircom como colaborador institucional. Gracias a estas colaboraciones, los proyectos ganadores reciben herramientas, consultorías estratégicas, soluciones de análisis SEO y GEO y acciones de difusión para seguir impulsando su desarrollo y visibilidad.

Con esta nueva edición de los Premios, Comunicae reafirma su compromiso con el reconocimiento de aquellos proyectos que contribuyen a hacer evolucionar el periodismo y la comunicación, poniendo en valor iniciativas que demuestran que la innovación también pasa por informar mejor, comunicar con mayor calidad y conectar de forma más relevante con las audiencias.