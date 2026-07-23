El primer Barómetro Murprotec identifica los municipios españoles con mayor riesgo de humedad estructural

Murprotec ha presentado la primera edición del Barómetro Murprotec de Humedades Estructurales, un índice comparativo que analiza la exposición relativa de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes al riesgo de desarrollar humedades estructurales.

El informe combina la experiencia acumulada por la compañía tras miles de diagnósticos técnicos realizados en España con información oficial sobre la antigüedad del parque residencial y datos climatológicos, permitiendo elaborar una radiografía inédita sobre aquellas localidades donde confluyen con mayor intensidad los factores que favorecen la aparición o agravamiento de estas patologías.

El Barómetro de Murprotec identifica los municipios donde existe una mayor exposición relativa al riesgo como consecuencia de la combinación de variables constructivas, climáticas y de demanda técnica.

Para la elaboración del Barómetro Murprotec se ha desarrollado una metodología propia que integra cuatro variables con distinto peso en el resultado final. La intensidad de las solicitudes de diagnóstico registradas por la compañía representa el 35 % del índice, al tratarse del indicador más directamente relacionado con la demanda real detectada en cada municipio. A esta variable se suman la antigüedad del parque residencial, que aporta un 25 % de la puntuación, la precipitación acumulada durante el primer semestre de 2026, también con un peso del 25 %, y la variación de las lluvias respecto al mismo periodo del año anterior, que representa el 15 % restante. La combinación de estos indicadores genera una puntuación entre 0 y 100 que permite comparar la exposición relativa al riesgo entre los municipios analizados.

El estudio se ha elaborado utilizando los diagnósticos técnicos realizados por Murprotec en la Península y Baleares y fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y registros pluviométricos procedentes del sistema CHIRPS.

El Barómetro Murprotec de Humedades Estructurales 2026 sitúa a Santiago de Compostela (A Coruña) como el municipio español con mayor exposición relativa al riesgo de humedades estructurales. El municipio gallego obtiene la puntuación más elevada del índice gracias a la combinación de la mayor pluviometría acumulada del estudio, con 1098 milímetros durante el primer semestre del año, y un aumento de solicitudes de diagnóstico técnico en relación con su población.

La segunda posición corresponde a Laredo (Cantabria), y completa el podio Mieres (Asturias), donde confluyen un parque residencial especialmente envejecido, con una de cada dos inmuebles construidos antes de 1970, una precipitación acumulada superior a los 700 milímetros y un incremento de las lluvias del 7 % respecto al año anterior.

Entre los diez primeros municipios también figuran Gondomar (Pontevedra), con más de 1.200 milímetros de lluvia acumulada, Bailén (Jaén), cuyas precipitaciones recogidas subieron en un 25% este año y uno de cada cuatro inmuebles fue construido antes de 1970, Arrigorriaga (Vizcaya), Algete (Madrid), Ontinyent (Valencia), Villagarcía de Arousa (Pontevedra) y San Sebastián (Guipúzcoa).

«Pese a lo que la gente pueda pensar, las humedades estructurales no dependen únicamente de la lluvia. La antigüedad de los edificios, las características constructivas y del terreno, además de los múltiples fenómenos atmosféricos a los que nos vemos sometidos, son los factores que influyen de manera decisiva en su aparición. Este Barómetro nos permite analizar todos esos factores de forma conjunta y ofrecer una fotografía mucho más completa del riesgo existente en cada municipio», explica José María García, CMO de Murprotec España y Portugal.

El directivo recuerda que las humedades estructurales constituyen una de las patologías más frecuentes de la edificación y que su correcta identificación resulta fundamental para aplicar el tratamiento adecuado. «No todas las humedades tienen el mismo origen ni requieren la misma solución. Por eso es tan importante contar con un diagnóstico técnico especializado que permita actuar sobre la causa del problema y no únicamente sobre sus síntomas», añade.

Con más de 70 años de experiencia en Europa, 26 años de actividad en España, presencia en toda la Península y Baleares y más de 19.000 tratamientos especializados realizados cada año, Murprotec dispone de la mayor base de datos sobre humedades estructurales del país construida a partir de los miles de diagnósticos efectuados por sus Peritos Técnicos en la Península Ibérica y Baleares. La compañía tiene el objetivo de convertir este estudio en un indicador anual que permita seguir la evolución de las humedades estructurales en España, identificar tendencias y contribuir a un mejor conocimiento del estado de conservación del parque edificatorio español.

El listado completo de los cincuenta municipios lo completa, ocupando desde la posición undécima hasta la cincuentava del ranking las siguientes poblaciones: Zafra (Badajoz), Calpe (Alicante), Torrijos (Toledo), Denia (Alicante), San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Santa Pola (Alicante), Valladolid, Santoña (Cantabria), San Fernando de Henares (Madrid), Tárrega (Lleida), Javea (Alicante), Colmenar Viejo (Madrid), Barcelona, Salamanca, Galapagar (Madrid), Chipiona (Cádiz), Villanueva de la Cañada (Madrid), Avilés (Asturias), Calafell (Tarragona), Marratxí (Baleares), Algeciras (Cádiz), Castro – Urdiales (Cantabria), Vigo (Pontevedra), Tarancón (Cuenca), Baeza (Jaén), Pontevedra, Gijón (Asturias), Cádiz, Estella (Navarra), Galdakao (Guipúzcoa), Tomelloso (Ciudad Real), Madrid, Jaca (Huesca), Úbeda (Jaén), Illescas (Toledo), Mungia (Vizcaya), Llucmajor (Baleares), Durango (Vizcaya), Torredembarra (Tarragona) y Plasencia (Cáceres)