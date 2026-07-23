RyT Haus acerca al mercado español un modelo de cerramiento industrializado

La industrialización de la construcción gana protagonismo en Europa como respuesta a la necesidad de ejecutar proyectos en menos tiempo, con mayor control de calidad y menores costes durante el ciclo de vida de las infraestructuras. En este escenario, RyT Haus impulsa en España una nueva generación de cerramientos modulares de hormigón armado que traslada al ámbito de los vallados perimetrales los principios que ya están transformando otros sistemas constructivos.

La compañía, con sede operativa en Madrid y centro de producción en Miranda do Corvo (Portugal), introduce una solución prefabricada diseñada para reducir los tiempos de instalación frente a los cerramientos tradicionales de ladrillo o metálicos, disminuyendo además las necesidades de mantenimiento durante su vida útil.

La evolución de los cerramientos responde a un cambio de paradigma dentro del sector. Promotores, constructoras, arquitectos y gestores de activos buscan actualmente soluciones capaces de ofrecer mayor previsibilidad en obra, minimizar las incidencias derivadas de la climatología y reducir las intervenciones posteriores asociadas al desgaste de materiales. En este contexto, la fabricación industrializada permite que cada elemento llegue a obra bajo estrictos controles de calidad, disminuyendo la variabilidad propia de los sistemas ejecutados íntegramente in situ.

Los sistemas desarrollados por RyT Haus están formados por paneles y postes de hormigón armado reforzado con acero que se ensamblan mediante un sistema modular, eliminando procesos habituales como el levantado de fábrica de ladrillo, la soldadura de estructuras metálicas o la aplicación posterior de revestimientos protectores. Esta configuración proporciona una estructura continua diseñada para soportar la exposición prolongada a la humedad, la radiación solar y otros agentes ambientales.

Uno de los aspectos diferenciales de la solución es la integración del color en la propia masa del hormigón. El pigmento forma parte del material desde el proceso de fabricación, lo que contribuye a mantener la uniformidad estética con el paso del tiempo y reduce la necesidad de repintados periódicos. La colección incorpora acabados que reproducen piedra natural, madera o superficies contemporáneas, permitiendo adaptar el cerramiento a diversas tipologías de edificación.

En términos de productividad, un equipo especializado puede instalar hasta 50 metros lineales de cerramiento de dos metros de altura en una única jornada, según datos de la propia compañía. Esta reducción de los tiempos de ejecución facilita la coordinación entre oficios y contribuye a disminuir los costes indirectos asociados a la obra.

«Cada vez observamos que promotores y propietarios priorizan soluciones cuya inversión inicial se compensa mediante una menor necesidad de mantenimiento y una vida útil más prolongada. La industrialización permite precisamente ofrecer esa combinación entre eficiencia, durabilidad y calidad constructiva», explican desde la dirección técnica de la empresa.

Con el objetivo de facilitar la implantación de este tipo de soluciones en el mercado español, RyT Haus acompaña cada proyecto desde la fase inicial de planificación, ofreciendo asesoramiento técnico, cálculo de necesidades, logística de suministro y servicio de instalación profesional.

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