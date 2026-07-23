Smartlog Group abre el plazo de admisión para su Máster Online en Intralogística Avanzada

Smartlog Group ha abierto el periodo de inscripción para una nueva edición de su Máster Online en Intralogística Avanzada. El programa, que tiene prevista su fecha de inicio en septiembre de 2026, será impartido a través de Nest, el Centro de Innovación y Talento de la compañía, con el objetivo de capacitar a profesionales capaces de liderar la transformación digital y la automatización en el sector logístico.

La formación surge como respuesta a la creciente necesidad de las organizaciones de contar con perfiles técnicos que no solo incorporen tecnología, sino que también sepan analizar operaciones y convertir la innovación en mejoras de productividad y competitividad. El máster, que cuenta con una duración total de 291 horas, se extenderá hasta junio de 2027 y está acreditado por el Centro Español de Logística (CEL).

El contenido del programa abarca diversas áreas críticas como la estrategia de operaciones, la gestión de la cadena de suministro, la automatización logística, el uso de sistemas de gestión, inteligencia artificial y el análisis de datos. La metodología combina sesiones en directo los viernes por la tarde con el uso de un campus virtual, permitiendo así que los estudiantes puedan compatibilizar el aprendizaje con su actividad profesional actual.

Respecto a la importancia de este programa, Asier Barberena, Innovation & Technology Director de Smartlog Group, ha señalado: «Las tecnologías que hoy están transformando los almacenes requieren nuevos conocimientos y nuevas capacidades. Las organizaciones necesitan profesionales capaces de integrar tecnología, datos y operaciones para generar valor en toda la cadena logística».

El Máster Online en Intralogística Avanzada está dirigido a perfiles diversos que incluyen a profesionales de la ingeniería, las operaciones, la logística, la tecnología y los sistemas de información, así como a directivos y responsables de almacén. A través de este curso, Smartlog Group busca transferir su experiencia internacional en el diseño e implantación de soluciones intralogísticas al entorno académico y profesional.

El centro Nest, encargado de gestionar esta formación, integra a su vez actividades de investigación aplicada y experimentación tecnológica. Mediante esta iniciativa, se pretende reducir la brecha entre la evolución tecnológica y la disponibilidad de profesionales preparados para su gestión efectiva. El enfoque del máster es práctico, utilizando casos reales y simulaciones para que los participantes puedan aplicar los conocimientos en sus respectivas empresas durante el transcurso de la formación.

Con la puesta en marcha de esta edición, Smartlog Group reafirma su compromiso con el desarrollo de talento especializado. La formación se posiciona como una herramienta clave para aquellos perfiles que deseen orientar su trayectoria profesional hacia un sector cada vez más condicionado por la robótica móvil, la visión artificial, el Big Data y la creciente complejidad de las operaciones omnicanal.