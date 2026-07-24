202 Digital Reputation analiza el impacto de la inteligencia artificial en la reputación online

La inteligencia artificial generativa está transformando la forma en la que los usuarios descubren, comparan y valoran empresas, productos y profesionales. Frente al listado tradicional de enlaces, herramientas como ChatGPT, Gemini, Perplexity o el Modo IA de Google elaboran respuestas a partir de medios de comunicación, páginas web, redes sociales, plataformas de opiniones, foros y otras fuentes digitales.

Este cambio ha abierto un nuevo ámbito en la gestión de la reputación online. Las marcas ya no solo deben conocer su posición en los buscadores tradicionales, sino también analizar si aparecen en las respuestas generadas por inteligencia artificial, qué información se ofrece sobre ellas, qué fuentes la respaldan y cómo se presentan frente a sus competidores.

202 Digital Reputation comenzó a estudiar el impacto de los motores generativos en 2023. Tras una primera fase de investigación y adaptación metodológica, incorporó este ámbito como servicio oficial aproximadamente un año después, convirtiéndose en la primera consultora en España en ofrecer un servicio integral para analizar, posicionar y gestionar la reputación de marcas y personas en buscadores de inteligencia artificial.

Una mayor capacidad de medición

Durante las primeras etapas, el análisis estaba condicionado por la variabilidad de las respuestas y la ausencia de métricas comparables. Una misma consulta podía ofrecer resultados diferentes según el modelo, el prompt o el contexto.

La evolución de las herramientas permite ahora evaluar con mayor precisión cuándo aparece una marca, qué posición ocupa, con qué conceptos se relaciona y qué dominios utiliza la inteligencia artificial como referencia.

La metodología de 202 Digital Reputation incluye prompts de marca, sectoriales, comparativos, reputacionales y transaccionales. Este análisis ayuda a detectar oportunidades de visibilidad y localizar informaciones negativas, falsas, inexactas o desactualizadas.

«Una mayor visibilidad no siempre implica una mejor reputación. También es necesario analizar el contexto, las fuentes citadas y la orientación de las respuestas», explica Rubén Gálvez, fundador y co-CEO de 202 Digital Reputation.

La reputación en el ecosistema de la IA

La gestión reputacional debe adaptarse a un entorno en el que las respuestas se construyen combinando múltiples fuentes. Cuando una inteligencia artificial reproduce información perjudicial o desactualizada, las actuaciones pueden dirigirse a las páginas originales y al refuerzo de contenidos alternativos y precisos.

Los motores generativos todavía carecen de procedimientos homogéneos para solicitar cambios directos. Por ello, la estrategia se centra principalmente en identificar y trabajar las fuentes que alimentan los modelos, tanto propias como externas.

El momento actual representa una oportunidad para las marcas, ya que las dinámicas de visibilidad todavía no están completamente consolidadas.

«Las organizaciones que empiecen a trabajar ahora su presencia podrán comprender antes qué fuentes condicionan las respuestas y anticiparse a futuros riesgos reputacionales», señala Rubén Gálvez.

Fundada en 2021, 202 Digital Reputation cuenta con sede en Barcelona y presencia en Nueva York y Ciudad de México. Su equipo ha trabajado en más de 550 proyectos relacionados con la protección, construcción y gestión de la reputación digital.