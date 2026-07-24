WiseGlow presenta en Intersolar Europe 2026 su plataforma de energía inteligente ‘WiseGlow Platform’

El liderazgo de WiseGlow se basa en una trayectoria comprobada basada en datos, habiendo entregado más de 500 proyectos a nivel mundial. En un piloto europeo, la ‘WiseGlow Platform’ mejoró las operaciones de planta, recuperando un 15% de rendimiento y reduciendo un 7% de costes. Esto demuestra el potencial de su arquitectura AI‑native para maximizar el valor y rendimiento de los activos fotovoltaicos para propietarios, operadores e inversores.

Capacidades centrales de la Plataforma de Energía Inteligente WiseGlow Platform

Digitalización independiente del hardware: permite la integración con la infraestructura energética existente (PV, inversores, almacenamiento) sin requerir costosos reemplazos de hardware, reduciendo barreras de CAPEX.

Sistema de gestión energética (EMS): aprovecha modelos impulsados por IA para optimizar estrategias de negociación y despacho energético, apoyando la participación en mercados de flexibilidad y mejorando la optimización de energías renovables y la previsión energética.

Intelligence Core: El WiseGlow Brain, un EMS impulsado por IA, actúa como el centro de control inteligente para la comunidad energética, realizando previsiones de generación fotovoltaica y de carga, al tiempo que optimiza el despacho del BESS para el recorte de picos de demanda y la respuesta a precios en tiempo real, aumentando directamente el ROI de los miembros de la comunidad.

Gestión inteligente de los activos energéticos: Introduce el mantenimiento predictivo, la optimización del ciclo de vida y análisis de rendimiento en 3D, permitiendo a los operadores mejorar la fiabilidad de los activos y reducir el tiempo de inactividad en sistemas solares y de Sistemas de Almacenamiento de Energía por Baterías (BESS).

Capacidades de orquestación: Permite la coordinación de activos en tiempo real, estableciendo la base operativa para el despliegue de Planta Virtual de Energía (VPP) y transformando activos aislados en una plataforma de energía inteligente para redes coordinadas dinámicamente.

Soluciones avanzadas de BESS para flexibilidad: optimización de ingresos en tiempo real permite arbitraje sofisticado, convierte activos BESS en flujos programables de alto rendimiento para operadores, ayuda a propietarios de activos renovables a gestionar fluctuaciones y mitigar curtailment, contribuye a estabilidad de red y maximiza valor almacenado, con EMS en rol activo.

Un Ecosistema tecnológico global

Ecosistema tecnológico global arraigado en la innovación europea, WiseGlow se beneficia de una robusta red de colaboración global mediante alianzas estratégicas con líderes mundiales como ThunderSoft, Amazon, Huawei, Qualcomm y Google, estableciendo una base sólida para afrontar los desafíos energéticos de España. Estas alianzas fortalecen la Gestión de Activos Renovables y la Gestión Inteligente de Los Activos Energéticos.

Acerca de WiseGlow

WiseGlow proporciona una serie de productos y soluciones de ciclo de vida completo para la Digitalización de la Energía, que abarcan desde sistemas de energía solar y BESS hasta la previsión energética y la distribución. Estas soluciones, basadas en un diseño inteligente de plantas, software nativo de IA avanzado y su Plataforma de Energía Inteligente ‘WiseGlow Platform’, refuerzan la Gestión de Activos Renovables y empoderan a los socios para construir juntos un futuro hacia la Energía Autónoma.