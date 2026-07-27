El festival Airadilos Fest se celebra en Peñaranda de Bracamonte con fines solidarios

Una antigua escalera de avión, que permaneció durante más de 50 años en un desguace de Peñaranda de Bracamonte, Salamanca, protagoniza la primera edición del Airadilos Fest. El humorista Álex Clavero, organizador del evento, ha rescatado este objeto del olvido para convertirlo en el símbolo central de una iniciativa que busca combinar humor, música y solidaridad en este municipio salmantino.

El festival está diseñado como una experiencia temática donde los asistentes acceden a través de una puerta de embarque simbólica. El objetivo de la organización es transformar el recinto en un espacio que emule un aeropuerto para ofrecer una jornada de ocio diferente, con el humor y las sorpresas como elementos principales de la programación.

El 100 % de los beneficios obtenidos con la venta de entradas del festival se destinarán a la asociación AERSCYL. Esta entidad trabaja con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades raras en Castilla y León, así como de sus familias.

Álex Clavero, organizador del evento, ha señalado la importancia de esta iniciativa al declarar: «A veces las noticias más bonitas no nacen en los grandes aeropuertos, sino en un desguace de un pequeño pueblo donde una vieja escalera decidió que todavía le quedaba mucho por volar».

La organización del Airadilos Fest ha puesto a disposición de los medios de comunicación información adicional, así como la posibilidad de gestionar entrevistas con el propio Álex Clavero y representantes de AERSCYL, para difundir los detalles sobre este proyecto solidario.

El año pasado, en su primera edición se recaudó más de 60.000 € y participaron cerca de 4000 personas lo que hizo que se consiguieran los fines de recaudar fondos y dar visibilidad a las enfermedades raras. Como anécdota, Alex Clavero tuvo la oportunidad de presentar el Festival en el programa de TVE «La Revuelta» con Broncano.