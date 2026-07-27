Universal Plastic activa una comunidad para expandir el legado territorial de los festivales de música

Cada verano, miles de personas llegan a la costa gallega para compartir la misma pasión en el Resurrection Fest. Durante unos días, el festival reúne a personas de distintos lugares para crear una experiencia colectiva única. En esta edición, esa capacidad de movilización también se orientó a afrontar uno de los grandes desafíos del océano: la contaminación plástica marina.

El plástico llega al mar más rápido de lo que es posible medirlo. Los datos existen, pero permanecen dispersos y desconectados. Esa fragmentación impide comprender cómo se mueve, dónde se concentra y qué acciones pueden tener mayor impacto.

Precisamente, el legado de este festival trasciende la experiencia sociocultural compartida, para convertir el poder de la música en acción para la regeneración de los océanos. Cuando las personas ponen su capacidad de aportar conocimiento a la ciencia, contribuyen al desarrollo marítimo del territorio.

Ciencia ciudadana a gran escala

Con esa visión, Universal Plastic y Bring The Noise impulsan una campaña que conecta música, ciencia, tecnología y participación con un objetivo compartido: activar una comunidad para generar datos que permitan comprender mejor la contaminación plástica marina.

Tras descargar la aplicación móvil, los participantes siguen un protocolo sencillo y guiado que les permite documentar, mediante fotografías, los residuos encontrados durante la limpieza. La plataforma registra automáticamente la ubicación y estructura la información recopilada para convertir cada observación en un dato ambiental fiable, trazable y útil para la investigación. De este modo, cada aportación ciudadana contribuye a ampliar el conocimiento sobre la contaminación plástica marina y a mejorar la comprensión del estado de los ecosistemas costeros.

Datos que generan conocimiento útil

Los primeros resultados revelan información que permanece oculta a simple vista:

Residuos procedentes de siete países.

Materiales asociados a siete sectores industriales.

Envases fabricados hace más de cuatro décadas que aún permanecen en el océano.

Recogida de más de 30 kg de plástico retirado y documentado.

El impacto de esta iniciativa también se extiende a la gestión pública. El Ayuntamiento de Xove incorpora los resultados para fortalecer la gestión costera basada en evidencia. Esto permite identificar patrones de acumulación de residuos, orientar actuaciones e inversiones e impulsar una economía azul más productiva. Así, la ciencia ciudadana conecta a la comunidad con las administraciones públicas y mejora la toma de decisiones sobre el territorio.

El legado marítimo. De la playa local a una red global

Toda la información recopilada pasa a formar parte de ONDAs, el espacio de datos sobre la contaminación plástica marina desarrollado por Universal Plastic e impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dentro del programa de digitalización de sectores estratégicos. Esta infraestructura organiza, estandariza y conecta información procedente de diversas fuentes para transformar observaciones individuales en conocimiento útil para la investigación, la colaboración entre organizaciones y el diseño de políticas públicas.

El alcance de estos datos trasciende el propio festival. Universal Plastic forma parte del Ocean Data and Information System de UNESCO-IOC, lo que permite integrar la información generada durante estas campañas en una plataforma internacional de datos oceánicos. Así, el legado local de la iniciativa se conecta con la colaboración intergubernamental y con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, contribuyendo al avance del ODS 14: Vida submarina. Esto refuerza la conexión entre la participación ciudadana y los compromisos internacionales en materia de resiliencia oceánica.

ONDAs de cambio

La colaboración entre Universal Plastic y Bring The Noise demuestra que los grandes eventos pueden desempeñar un rol activo en la transformación ambiental.

Los festivales siempre dejan recuerdos. Algunos también dejan conocimiento. Resurrection Fest demuestra que una comunidad movilizada puede generar evidencia científica que fortalece la gestión marítima del territorio, impulsa la investigación y sigue impactando incluso después de que el escenario queda en silencio.

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