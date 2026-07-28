CHAR Tech ofrece una actualización sobre el proyecto Bio-Méthane Provence de GazoTech

CHAR Technologies Ltd. («CHAR Tech» o la «Compañía»), líder en soluciones energéticas sostenibles basadas en biomasa, ha ofrecido hoy una actualización sobre el proyecto Bio-Méthane Provence («BMP») en Gardanne, Francia, un proyecto de pirólisis a alta temperatura («HTP») a escala industrial desarrollado por GazoTech SAS («GazoTech») en el marco de su colaboración tecnológica en curso con CHAR Tech. BMP ha concluido satisfactoriamente la consulta pública preliminar voluntaria supervisada por la Comisión Nacional del Debate Público de Francia («CNDP»).

La consulta voluntaria se desarrolló durante seis semanas, entre el 11 de mayo y el 22 de junio de 2026, y estuvo supervisada por dos garantes independientes designados por la CNDP. Aunque BMP no estaba legalmente obligado a llevar a cabo este proceso en esta fase de desarrollo del proyecto, GazoTech y sus socios locales decidieron realizar la consulta de forma voluntaria, con el objetivo de involucrar desde una fase temprana a las partes interesadas locales y de aportar información al próximo proceso de solicitud de autorización medioambiental en Francia.

BMP está siendo desarrollado por GazoTech junto con su socio local, la Société de production d’énergie gardannaise («SPEG»), la sociedad creada para el proyecto por la asociación de trabajadores de la antigua central eléctrica Centrale de Provence («ATCG»). El proyecto se está desarrollando en terrenos propiedad de GazelEnergie, filial de Energetický a průmyslový holding («EPH»), uno de los mayores grupos energéticos privados de Europa, en el emplazamiento de una antigua unidad de generación eléctrica de carbón de 600 MW situada en Gardanne, Bocas del Ródano, Francia.

Una vez que entre en operación comercial, se espera que BMP:

Procese aproximadamente 115.000 toneladas anuales de madera recuperada regional al final de su vida útil.

Produzca aproximadamente 230 GWh (828.000 GJ) anuales de gas natural renovable («RNG») para su inyección en la red francesa de gas.

Produzca aproximadamente 12.000 toneladas anuales de biocarbono destinado a aplicaciones industriales como sustituto del carbón.

El inicio de las operaciones comerciales está previsto para el segundo semestre de 2029, sujeto a la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios y a la consecución de la financiación del proyecto. CHAR Tech continuará proporcionando información a medida que se alcancen nuevos hitos en el proyecto BMP.

«La conclusión satisfactoria de la consulta pública voluntaria de BMP representa un hito importante para uno de los proyectos insignia de HTP de GazoTech en Europa», afirmó Andrew White, director ejecutivo de CHAR Tech. «GazoTech y el equipo de BMP han gestionado este proceso con el rigor y la transparencia que esperamos de los proyectos que utilizan nuestra plataforma HTP. Consideramos que este paso reduce aún más los riesgos asociados al avance de BMP hacia la presentación de la solicitud de autorización medioambiental a finales de este año y constituye una señal positiva para la cartera europea más amplia que se está desarrollando en el marco de nuestra colaboración con GazoTech».

«La decisión de llevar a cabo una consulta preliminar voluntaria, supervisada por la CNDP, fue una elección deliberada desde el primer día», afirmó Maël Disa, director ejecutivo de GazoTech. «La implicación temprana, la escucha de las partes interesadas locales y la respuesta a todas las preguntas legítimas constituyen la forma adecuada de desarrollar proyectos industriales de esta naturaleza en Francia. Agradecemos a los garantes, a las autoridades locales, a nuestros socios y a todos los participantes su colaboración. Los comentarios recopilados se incorporarán directamente a la siguiente fase de desarrollo del proyecto».

Acerca de CHAR Technologies Ltd.

CHAR Tech (TSXV:YES; OTC:CTRNF; FSE:68K) es una empresa canadiense de tecnologías limpias que desarrolla sistemas pioneros de pirólisis a alta temperatura («HTP») para procesar madera no comercializable y residuos orgánicos y generar dos fuentes de ingresos procedentes de energías renovables: gas natural renovable o hidrógeno verde, y un biocarbono sólido que sirve como sustituto directo y neutro en carbono del carbón metalúrgico.

La plataforma HTP de CHAR Tech también está desarrollando una nueva línea de negocio centrada en la destrucción permanente de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) presentes en los biosólidos de aguas residuales. Al operar a temperaturas suficientes para descomponer compuestos fluorados de cadena larga, el sistema permite a los municipios y operadores industriales eliminar las PFAS, al tiempo que transforma los biosólidos en energía y productos sólidos con bajas emisiones de carbono.

Acerca de GazoTech SAS

GazoTech es una empresa con sede en Francia que desarrolla tecnologías y proyectos destinados a reducir la dependencia del gas natural de origen fósil mediante la producción de gas con bajas emisiones de carbono a través de la pirogasificación de biomasa residual y residuos, tanto para su uso industrial en el propio emplazamiento como para su inyección en la red, junto con la valorización de coproductos como el biocarbón para uso agrícola o el biocarbono para aplicaciones industriales como sustituto del carbón.