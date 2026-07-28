MMT FEST anuncia la celebración de su edición de 2027 y entrega un donativo a la Fundación Isabel Gemio

El MMT FEST ha presentado oficialmente en Madrid los detalles de su edición de 2027 y ha reafirmado su compromiso con la acción social. La rueda de prensa, celebrada el martes 21 de julio, contó con la participación de Arno Richartz, presidente del festival; Isabel Gemio, periodista y presidenta de la Fundación Isabel Gemio; la periodista Gema Fernández; e Iam Campillo, ganador del Concurso Internacional de Cantantes de 2026.

Durante el encuentro, la organización realizó un balance de la edición de 2026, destacando su crecimiento en términos de programación y proyección nacional e internacional. Según Arno Richartz, «ha sido, sin duda, nuestra edición más completa hasta la fecha». El evento, que tuvo lugar en Maspalomas, integró diversas disciplinas como música, moda, gastronomía y cultura, contando con la participación de artistas, diseñadores y mas de 27.000 asistentes.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la entrega de un cheque solidario por un valor de 10.000 euros a la Fundación Isabel Gemio. Esta aportación económica tiene como finalidad principal respaldar las labores de investigación científica en el ámbito de las enfermedades raras y las distrofias musculares. Isabel Gemio agradeció esta contribución, subrayando la relevancia de que las iniciativas culturales participen activamente en la financiación de proyectos de investigación.

La organización también reconoció el apoyo recibido por parte de las instituciones y entidades que colaboraron en el éxito del evento en 2026. Entre los respaldos institucionales y corporativos destacaron el Fondo Europeo NextGeneration, Promotur Turismo de Islas Canarias, Turismo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas Costa Canaria, además de empresas como Lopesan Hotel Group, Coca-Cola y Heineken, entre otras.

Por su parte, Iam Campillo relató su experiencia tras ganar el Concurso Internacional de Cantantes en 2026. El festival reafirmó su objetivo de continuar actuando como plataforma para descubrir y acompañar el desarrollo de nuevos talentos musicales. El encuentro concluyó con la confirmación oficial de que la próxima edición del MMT FEST se llevará a cabo del 9 al 13 de junio de 2027 en Maspalomas, Gran Canaria.

Los responsables del festival han comenzado los preparativos para esta novena edición, con la que pretenden incrementar la ambición de sus propuestas y fortalecer la proyección turística y cultural de las Islas Canarias. Los detalles sobre los artistas, la programación y las nuevas experiencias que conformarán el calendario de 2027 se comunicarán de manera progresiva en los próximos meses.