Envalora garantiza a las empresas el cumplimiento del Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases

El próximo 12 de agosto entrará en aplicación el Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases (PPWR), que mantiene la obligación RAP para la mayoría de las empresas que ponen envases en el mercado, pero amplía la definición de productor de producto, incorporando a fabricantes, importadores y distribuidores de envases de transporte. Una responsabilidad que hasta ahora recaía, en muchos casos, sobre sus clientes.

A partir de esa fecha, estas empresas deberán asumir la financiación y organización de la gestión de los residuos derivados de los envases que comercializan, uniéndose a un SCRAP. Además, al igual que el resto de los productores de producto, tendrán que garantizar que los envases cumplen los requisitos de sostenibilidad incluidos en el PPWR y emitir la Declaración UE de Conformidad (DoC), que incluirá el requisito de sustancias preocupantes (Metales y PFAs), antes de su comercialización, así como cumplir las obligaciones de identificación y trazabilidad establecidas por la normativa.

Por su parte, otras exigencias previstas en el PPWR, como los objetivos de reutilización, los porcentajes mínimos de contenido reciclado o los criterios de reciclabilidad, se implantarán de forma progresiva conforme al calendario establecido en el propio Reglamento.

Envalora refuerza sus servicios

En este contexto, Envalora, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) creado por la industria y respaldado por 28 asociaciones sectoriales, ofrece una solución integral para facilitar el cumplimiento de la RAP y de las nuevas exigencias del PPWR. Con más de 3.000 empresas adheridas, presta apoyo tanto en la gestión de las obligaciones legales como en la evaluación de la conformidad de los envases, la elaboración de la documentación técnica requerida y la Declaración UE de Conformidad (DoC).

Además, la reciente resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que asigna las cuotas de responsabilidad de gestión de residuos de envases de 2025 sitúa a Envalora como el SCRAP líder en envases industriales de un solo uso, con una cuota del 37,5 %. Este liderazgo permite a la entidad seguir ofreciendo unas tarifas altamente competitivas para las empresas adheridas, al tiempo que continúa trabajando en la optimización de estas mediante la implantación de criterios de eco modulación, con el objetivo de incentivar el ecodiseño y adaptarse a las futuras exigencias del PPWR.

Apoyándose en la experiencia adquirida en la implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), Envalora ha reforzado sus servicios para acompañar a las empresas en la adaptación al PPWR. Para ello, ha puesto en marcha un programa específico de información y asistencia que incluye webinarios técnicos, guías y documentación práctica, asesoramiento personalizado para interpretar las nuevas obligaciones, apoyo en la evaluación de la conformidad de los envases y en la elaboración de la documentación técnica y de la Declaración UE de Conformidad (DoC), así como herramientas y recursos que facilitan el cumplimiento de los nuevos requisitos regulatorios a medida que vayan entrando en aplicación.