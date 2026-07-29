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Quesos Villarejo, única quesería española en lograr dos galardones de 3 estrellas en los Great Taste Awards

La empresa de Cuenca repite en 2026 las 3 estrellas —conocidas como "los Oscar de la gastronomía"— con dos de sus quesos, un logro que solo comparten otras cinco queserías en todo el mundo, y suma un tercer reconocimiento con las 2 estrellas del Manchego DOP Artesano Curado

Quesos Villarejo, única quesería española en lograr dos galardones de 3 estrellas en los Great Taste Awards
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Quesos Artesanos Villarejo, quesería familiar de Villarejo de Fuentes (Cuenca), ha logrado que dos de sus quesos —Curado en Miel y Orégano y Curado al Romero— reciban la distinción de 3 estrellas en los Great Taste Awards 2026, la máxima puntuación del certamen de referencia mundial en alimentación y bebidas, conocido como «los Oscar de la gastronomía». De las más de 15.000 candidaturas de 116 países presentadas este año, solo un 1,5 % logró la distinción de 3 estrellas.

Solo seis queserías en todo el mundo han logrado que dos de sus productos alcancen a la vez esa máxima distinción en la presente edición. Quesos Villarejo es la única española, y una de solo tres a nivel mundial dentro de la categoría de quesos de oveja, junto a dos productores italianos especializados en Pecorino.

Ambos quesos ya habían logrado esta misma distinción anteriormente: el Curado en Miel y Orégano en 2022 y el Curado al Romero en 2023, año en el que ambas variedades repiten ahora galardón en 2026. Es, de hecho, la tercera vez que la quesería logra dos 3 estrellas en la misma edición: ya ocurrió en 2022 —junto al Curado en Miel y Orégano, también las obtuvo el Curado en Resoli— y en 2023 —junto al Curado al Romero, las logró el Manchego DOP Artesano Curado—. Precisamente este último producto suma ahora un tercer reconocimiento en la presente edición, con 2 estrellas Great Taste 2026.

«Cada estrella es una confirmación de que vamos por el camino correcto. Conseguirla una vez ya es difícil; repetirlo, lo es mucho más», señala Diego Álvarez, director comercial de Quesos Villarejo.

Ambos quesos, elaborados con leche cruda de oveja y cuajo vegetal, se aromatizan en seco directamente sobre la corteza —nunca en la masa— durante más de 4 meses, dentro de una maduración mínima de 6, lo que permite que el sabor del queso curado se mantenga como protagonista frente al aroma de la miel, el orégano o el romero.

Fundada hace casi cuatro décadas y dirigida hoy por su tercera generación familiar, Quesos Artesanos Villarejo elabora sus quesos en Villarejo de Fuentes (Cuenca) con un equipo de 11 personas, y acumula más de 100 premios internacionales a lo largo de su trayectoria.

Sobre Great Taste Awards
Organizado por The Guild of Fine Food en Reino Unido, es uno de los certámenes de alimentación y bebidas más prestigiosos del mundo. En 2026, más de 15.000 productos de 3.919 empresas de 116 países fueron catados a ciegas por más de 800 expertos; solo un 1,5 % logró la máxima distinción de 3 estrellas.

Sobre Quesos Artesanos Villarejo
Empresa familiar de tercera generación dedicada a la elaboración artesanal de quesos de leche cruda de oveja, ubicada en Villarejo de Fuentes (Cuenca), con una plantilla de 11 personas y más de 100 premios internacionales en su trayectoria.

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