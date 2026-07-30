Bosch revela que solo el 13 % de las viviendas dispone de aerotermia y desmonta los mitos

Según el estudio Una radiografía de la climatización en los hogares españoles, elaborado por Bosch Home Comfort, el 34 % de los consumidores considera la aerotermia la opción más eficiente, por delante del aire acondicionado inverter (28 %) y del aire acondicionado convencional (13 %). Sin embargo, uno de cada cuatro reconoce no saber cuál es el sistema que menos consume y aproximadamente la mitad de los consumidores no sabe diferenciar entre tecnologías como el sistema split y la aerotermia.

Esta brecha entre percepción y conocimiento tiene consecuencias directas en la adopción de nuevas soluciones. De hecho, el coste inicial, la falta de información clara, la ausencia de ayudas accesibles o la desconfianza hacia el rendimiento de nuevas tecnologías siguen siendo algunas de las principales barreras para la renovación de los sistemas de climatización.

En este contexto, Bosch Home Comfort analiza las cinco falsas creencias que todavía frenan la implantación de la aerotermia en los hogares españoles.

1. «No sé si la aerotermia es para mí»

La primera barrera para adoptar una nueva tecnología no siempre es económica ni técnica: muchas veces es el desconocimiento. El estudio Una radiografía de la climatización en los hogares españoles, elaborado por Bosch Home Comfort, pone de manifiesto que aproximadamente la mitad de los consumidores no sabe diferenciar entre tecnologías como el sistema split de aire acondicionado y la aerotermia. Además, uno de cada cuatro reconoce no saber qué sistema es más eficiente.

Esta falta de conocimiento se refleja también en la percepción general de la climatización. El 61 % de los consumidores la asocia directamente al aire acondicionado y la calefacción, dejando fuera soluciones más avanzadas o eficientes. Como consecuencia, muchas tecnologías quedan fuera del proceso de decisión incluso antes de ser valoradas.

La realidad es que elegir un sistema de climatización no debería partir de ideas preconcebidas, sino de las necesidades específicas de cada hogar y del asesoramiento profesional adecuado.

2. «Consume mucha electricidad»

Uno de los grandes temores de los consumidores es que la tecnología eléctrica implique un mayor gasto energético. Sin embargo, la realidad es precisamente la contraria: la aerotermia es la solución avanzada que los españoles consideran más eficiente.

El estudio de Bosch Home Comfort refleja que el 68 % de los consumidores entiende la climatización eficiente como aquella capaz de reducir el consumo sin renunciar al confort. Sin embargo, todavía existe una importante falta de información: el 25 % de los encuestados no sabe identificar qué sistema es más eficiente.

3. «Es demasiado cara»

El coste inicial continúa siendo una de las principales barreras para adoptar tecnologías más avanzadas. Sin embargo, el análisis muestra que esta percepción está estrechamente ligada al desconocimiento sobre las ayudas existentes y al retorno económico de estas soluciones.

De hecho, aunque más de la mitad de los consumidores (53 %) ha oído hablar de ayudas y subvenciones para mejorar la eficiencia energética del hogar, solo dos de cada diez saben cómo acceder a ellas. Esto pone de manifiesto la importancia del asesoramiento y del acompañamiento durante todo el proceso de renovación.

4. «La aerotermia no sirve para refrigerar la vivienda»

Otra de las falsas creencias más extendidas es que la aerotermia está pensada únicamente para climatización. Sin embargo, se trata de una tecnología integral capaz de proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria desde un único sistema, adaptándose a las necesidades del hogar durante todo el año, en el caso de bombas multitarea, o de solo producción de agua caliente.

Esta demanda de soluciones integrales es cada vez más evidente. El estudio revela que los consumidores buscan sistemas que combinen confort, eficiencia y facilidad de uso, más allá de cubrir una necesidad puntual y que además se integre en la vivienda.

5. «La aerotermia es una moda»

Lejos de ser una tendencia pasajera, la aerotermia representa una de las principales vías de evolución de la climatización residencial. El estudio identifica incluso un perfil específico de consumidor, el denominado usuario consciente, que prioriza la eficiencia energética y la sostenibilidad y que está estrechamente vinculado a la adopción de tecnologías más punteras como la aerotermia.

En un contexto en el que el 58 % de los consumidores se plantea renovar su sistema de climatización y el ahorro energético se consolida como el principal factor de decisión, el reto ya no es únicamente desarrollar tecnologías más eficientes, sino también acercarlas a los consumidores a través de una mayor información, acompañamiento y pedagogía. Porque, en muchos casos, la principal barrera para la innovación no es la tecnología, sino el desconocimiento sobre ella.