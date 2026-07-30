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Igluvan convierte los vehículos de Correos en herramientas de trabajo avanzadas

La firma cordobesa transforma más de 120 vehículos para la empresa pública, consolidándose como referente nacional en carrocerías y soluciones de movilidad para grandes flotas

Igluvan convierte los vehículos de Correos en herramientas de trabajo avanzadas
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Igluvan, empresa cordobesa especializada en la transformación de vehículos industriales y en la fabricación, montaje y reparación de carrocerías isotérmicas, frigoríficas y refrigerantes, ha sido seleccionada para adaptar más de un centenar de unidades de la nueva flota de Correos. El proyecto, desarrollado junto a Renault, incluye 19 chasis-cabina y 103 furgonetas, algunas de las cuales ya circulan por distintas provincias españolas.

Igluvan ha aportado su know-how tanto en la ejecución técnica como en el diseño práctico de soluciones. Antes de presentar el prototipo, la empresa llevó a cabo un estudio de campo con repartidores para identificar mejoras no contempladas en el pliego oficial, introduciendo elementos adicionales que optimizan la seguridad y la eficiencia en la entrega de paquetería. «Nuestro valor añadido ha sido escuchar a los trabajadores y anticiparnos con soluciones que mejoran su día a día», explica María del Carmen González, CEO de la compañía.

La actuación llevada a cabo en la flota de Correos por la firma cordobesa engloba, entre otras, la implementación de sistemas de fijación y protección para carros de gran tamaño, así como acabados que facilitan la operativa de carga y descarga.

Igluvan, hacia el primer vehículo isotermo 100% eléctrico
Entre sus proyectos más innovadores, Igluvan colabora actualmente con KIA en el desarrollo de los primeros prototipos de vehículos isotermos 100% eléctricos en España, reforzando su apuesta por la eficiencia energética y la digitalización del transporte.

Con más de 40 años de trayectoria y un equipo de 60 profesionales, Igluvan se ha consolidado como un actor clave en el sector de la movilidad. Su servicio de transformación de flotas ofrece soluciones a grandes compañías de renting (Covey, Northgate, Alquiber, DFM Rent a Car) y empresas de referencia como Mercadona, El Corte Inglés, Seur o Deza. Además, mantiene acuerdos con los principales fabricantes, como Renault, Ford, Opel o Mercedes, para la transformación estandarizada de vehículos antes de su entrega en concesionarios.

Gracias a este nuevo proyecto para Correos, Igluvan vuelve a situar a Córdoba en el mapa de la innovación industrial española, confirmándose como un socio estratégico en la transformación de vehículos y en el impulso hacia una logística más eficiente y humanocéntrica.

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