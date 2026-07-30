Learning Heroes: la docuserie ‘Less is More’ revela el método creativo de Koalitic

Durante años, millones de personas han visto sus fotografías y videos sin saber quién estaba detrás de ellos. Una botella de agua, un espejo, una pecera o una simple caja bastaron para convertir a Jordi y Arnau Puig, fundadores de Koalitic, en uno de los mayores referentes internacionales de la fotografía y el vídeo creativo, con una comunidad de más de 35 millones de seguidores y colaboraciones con marcas como Lamborghini, Adidas, BMW, Mercedes-Benz, Xiaomi o Cupra, además de figuras internacionales como Will Smith o Scarlett Johansson.

El próximo 10 de agosto, Koalitic estrenará Less is More, una docuserie que, por primera vez, abre las puertas a su proceso creativo y cuenta la historia que hay detrás de un fenómeno que ha transformado la forma de crear contenido visual en redes sociales.

Más que un documental sobre fotografía o vídeo, la serie propone una reflexión sobre el valor de la creatividad en una época marcada por la sobreabundancia de imágenes y la irrupción de la inteligencia artificial. A través de un recorrido por los orígenes de Jordi y Arnau, su evolución creativa y la construcción de algunas de sus imágenes más icónicas, la docuserie defiende una idea sencilla: lo extraordinario no depende del equipo, sino de la forma de mirar.

El proyecto nace de una premisa que ha acompañado a Koalitic desde sus inicios: demostrar que una buena idea puede tener más impacto que una gran producción. Bajo el concepto ‘Less is More’, la serie reivindica el poder de los objetos cotidianos, la creatividad y el criterio visual como herramientas capaces de convertir una escena sencilla en una imagen extraordinaria. «‘Less is More’ representa una idea en la que creemos profundamente: las mejores historias no nacen de tener más recursos, sino de aprender a mirar de otra manera. En Learning Heroes buscamos precisamente eso: acercar el conocimiento de quienes han llevado su creatividad a un nivel extraordinario y convertirlo en una experiencia formativa accesible para miles de personas. Más que enseñar fotografía o vídeo, este proyecto busca enseñar una forma de pensar y de crear» Arnau Ramió, Cofundador y Director Académico de Learning Heroes.

La docuserie constituye el punto de partida de una alianza entre Koalitic y Learning Heroes para construir uno de los mayores espacios de aprendizaje para creadores de contenido visual. Tras el estreno, el proyecto evolucionará hacia Creators Pro, un ecosistema formativo que combinará formación especializada, comunidad, sesiones en directo y oportunidades de conexión con la industria para fotógrafos, videógrafos y creadores que quieran desarrollar una carrera profesional basada en la creatividad y el oficio.

Con esta iniciativa, ambas compañías buscan responder a un momento en el que la tecnología facilita la generación de imágenes como nunca antes, pero donde la capacidad de construir una mirada propia continúa siendo el principal elemento diferencial. Porque, como resume la tesis de la serie, «lo imposible no lo hace la cámara; lo hace la mirada. Y la mirada también se aprende».

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