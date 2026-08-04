Atos consigue la exclusiva certificación en ciberdefensa CMMC 2.0 del Departamento de Defensa de EE. UU.

Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, ha obtenido la certificación Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) 2.0 Nivel 2 para su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de Managed Detection & Response (MDR) en Norteamérica, que presta servicio a clientes del sector de la Defensa. Este reconocimiento certifica que la compañía cumple los estrictos requisitos de ciberseguridad exigidos por el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) para proteger información sensible.

La certificación se ha logrado tras superar una evaluación independiente realizada por la Certified Third-Party Assessor Organization (C3PAO¹), en la que Atos obtuvo la máxima puntuación posible (110 sobre 110) en el cumplimiento de los controles de seguridad definidos por la norma NIST SP 800-171. El resultado pone de manifiesto el elevado grado de madurez de sus procesos de seguridad, la eficacia de sus controles y la solidez de su modelo de gobernanza en materia de ciberseguridad.

Desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el marco CMMC tiene como objetivo reforzar la ciberseguridad de la Base Industrial de Defensa y proteger la Información Controlada No Clasificada (Controlled Unclassified Information, CUI). Para obtener esta certificación, las organizaciones deben demostrar que sus controles de seguridad no solo están implantados, sino que también se aplican de forma continua y resultan eficaces en los entornos operativos.

Preparados para los programas de defensa más exigentes

A partir de noviembre de 2026, con la entrada en vigor de la segunda fase del despliegue del programa CMMC, la certificación CMMC Nivel 2 será un requisito obligatorio para los contratos del Departamento de Defensa que impliquen el tratamiento de Información Controlada No Clasificada (CUI, por sus siglas en inglés).

Al obtener esta certificación antes de la fecha prevista, Atos refuerza su capacidad para competir en proyectos de mayor envergadura y con los más altos requisitos de seguridad, consolidando su posición como socio tecnológico de confianza para organizaciones que desarrollan operaciones de misión crítica en el ámbito de la defensa.

Michael Grunberg, director de Atos en Norteamérica, señaló que «la obtención de la certificación CMMC Nivel 2 refleja la disciplina operativa, la sólida cultura de ciberseguridad y el compromiso con la confianza que nuestros clientes esperan de Atos. En un contexto marcado por amenazas cada vez más sofisticadas y por un entorno regulatorio en constante evolución, esta certificación refuerza nuestra capacidad para respaldar operaciones de misión crítica que exigen resiliencia, seguridad y las máximas garantías de cumplimiento».

¹ Certified Third-Party Assessor Organization (C3PAO): organización autorizada por Cyber AB para realizar las evaluaciones oficiales de certificación CMMC Nivel 2 en nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Este hito refuerza el compromiso de Atos con la confianza digital, la excelencia en ciberseguridad y el apoyo a sus clientes para gestionar el riesgo en un entorno marcado por la aceleración del cambio tecnológico, la creciente sofisticación de las ciberamenazas y unas exigencias regulatorias cada vez mayores.

Gracias a su experiencia en ciberseguridad, el rigor de sus operaciones y una sólida cultura de cumplimiento, Atos continúa ayudando a organizaciones de todo el mundo a fortalecer su resiliencia, proteger sus activos críticos y mantener la confianza en sus entornos digitales más sensibles.

Servicios y productos de ciberseguridad del Grupo Atos

Como uno de los líderes mundiales en ciberseguridad, con más de 6.500 expertos y 205 patentes, el Grupo Atos ayuda a las organizaciones a afrontar un panorama de amenazas en constante evolución mediante soluciones de seguridad integrales impulsadas por inteligencia artificial, favoreciendo su camino hacia la soberanía digital y la confianza.

Los servicios de ciberseguridad, prestados bajo la marca Atos, combinan consultoría estratégica, integración de soluciones y servicios gestionados de seguridad para cubrir todo el ciclo de vida de la ciberseguridad. Su red global de 17 Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) procesa más de 31.000 millones de eventos de seguridad al día y presta servicio a más de 2.000 clientes, ofreciendo un enfoque proactivo basado en inteligencia global para proteger las operaciones de las organizaciones. Sus equipos cuentan con una amplia experiencia sectorial que garantiza la protección de los datos, el cumplimiento normativo y la continuidad del negocio.

Los productos de ciberseguridad, comercializados bajo la marca Eviden, integran una cartera de soluciones soberanas basada en tres áreas de especialización: cifrado de datos, gestión de identidades y accesos e identidad digital. Desarrollados y fabricados en Europa, cumplen con los más altos estándares europeos de certificación para proteger la información sensible, asegurar el acceso a los entornos digitales y salvaguardar la identidad de usuarios, sistemas y dispositivos conectados.