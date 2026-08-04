Atos impulsa la soberanía digital con una plataforma propia Atos Sovereign Cloud

Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial (IA), ha anunciado el lanzamiento de Atos Sovereign Cloud, una plataforma de nueva generación para la orquestación y modernización de aplicaciones, diseñada para administraciones públicas, organizaciones de defensa, proveedores sanitarios, operadores de infraestructuras críticas y otras entidades sujetas a estrictos requisitos regulatorios.

Atos Sovereign Cloud combina las capacidades de una plataforma empresarial en la nube con un amplio conjunto de controles de soberanía para la gestión de los datos, la independencia operativa, la ciberresiliencia y la innovación basada en inteligencia artificial. La solución permite a las organizaciones mantener el control total sobre sus datos, aplicaciones y operaciones digitales, al tiempo que acelera su transformación digital.

Este nuevo servicio forma parte de la estrategia de soberanía digital del Grupo Atos, que integra capacidades para entornos de misión crítica, seguridad integrada desde el diseño e infraestructuras digitales soberanas como principios fundamentales de toda su oferta tecnológica.

Una respuesta a la creciente demanda de soberanía digital

Las tecnologías digitales constituyen hoy la base de la actividad de la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, la creciente incertidumbre geopolítica está ejerciendo una fuerte presión sobre las cadenas de suministro y aumentando la preocupación por la continuidad de los servicios. Al mismo tiempo, los requisitos regulatorios son cada vez más exigentes y la demanda de servicios tecnológicos soberanos continúa creciendo.

Según la consultora tecnológica Gartner, más del 50 % de las organizaciones multinacionales contará con una estrategia de soberanía digital en 2029, frente a menos del 10 % en la actualidad.

En este contexto, las administraciones públicas y las organizaciones responsables de infraestructuras críticas buscan plataformas de nube de confianza que protejan la información sensible, reduzcan la dependencia de proveedores externos y refuercen su resiliencia frente a las ciberamenazas y los riesgos geopolíticos.

Una plataforma de nube soberana diseñada para garantizar el control

Atos Sovereign Cloud responde a estos desafíos integrando la experiencia de Atos en transformación hacia la nube, ciberseguridad, infraestructuras para inteligencia artificial y servicios gestionados en una plataforma de nube soberana diseñada y desarrollada íntegramente en la Unión Europea.

Gracias a su metodología de consultoría en soberanía digital, los servicios Atos Amplify Advisory ayudan a los clientes a identificar la mejor forma de responder a sus necesidades regulatorias y de soberanía, encontrando el equilibrio adecuado entre el control de sus activos digitales, la capacidad de innovación, la complejidad tecnológica y los costes.

La plataforma permite modernizar aplicaciones de misión crítica manteniendo el control sobre los datos, las operaciones, la cadena de suministro tecnológica y el cumplimiento normativo, incorporando avanzados mecanismos de seguridad como elemento central de su arquitectura.

Diseñada para garantizar seguridad, resiliencia e innovación

Atos Sovereign Cloud ha sido concebida con los principios de soberanía digital como eje central de su arquitectura. Sus componentes se basan en tecnologías de código abierto, favoreciendo la portabilidad de las aplicaciones y la flexibilidad de la plataforma.

Los clientes disponen de un entorno completamente alojado, operado y contratado dentro de la Unión Europea —o en otras ubicaciones de Atos cuando así se requiera—. Su arquitectura admite distintos modelos de despliegue adaptados a las normativas regionales e incorpora avanzados controles de ciberseguridad para proteger los sistemas críticos.

La plataforma incorpora además un catálogo de servicios que facilita el acceso a las soluciones de Atos, a las de sus socios tecnológicos de confianza y a los repositorios de los clientes, todo ello dentro de un ecosistema seguro, controlado y transparente.

Impulsando la autonomía digital

Atos Sovereign Cloud ayuda a las organizaciones a cumplir los requisitos de soberanía digital y de conformidad normativa, al tiempo que reduce los riesgos operativos derivados de la dependencia de terceros.

La plataforma proporciona un mayor control sobre los datos sensibles y las cargas de trabajo críticas, mejora la resiliencia de las organizaciones y ofrece un modelo operativo en la nube preparado para acelerar la adopción de la inteligencia artificial y desarrollar futuras iniciativas de innovación.

Disponible para clientes a partir de 2026, Atos Sovereign Cloud constituye una alternativa europea de confianza para aquellas organizaciones que desean modernizar sus infraestructuras tecnológicas sin comprometer la seguridad, el cumplimiento normativo ni su independencia operativa.

Punit Sehgal, responsable de Atos para Bélgica, Países Bajos y los países nórdicos (BNN), afirma que «en toda Europa, las administraciones públicas y las organizaciones altamente reguladas necesitan entornos de nube de confianza que les permitan modernizar sus aplicaciones críticas sin renunciar al control, al cumplimiento normativo ni a la resiliencia operativa. Con Atos Sovereign Cloud, diseñada y desarrollada en la Unión Europea, reunimos nuestra experiencia en tecnologías de nube, ciberseguridad, infraestructuras para inteligencia artificial y servicios gestionados para ofrecer una plataforma de nube soberana que ayuda a las organizaciones europeas a mantener el control sobre sus datos, sus operaciones y su cadena de suministro tecnológica, al tiempo que continúan innovando con confianza».

Michael Kollar, responsable global de Soberanía Digital del Grupo Atos y director de Cloud & Modern Infrastructure y Digital Workplace, añade que «la soberanía digital ha dejado de ser una cuestión exclusivamente regional para convertirse en una prioridad estratégica para las organizaciones de todo el mundo. Gestionar las dependencias tecnológicas, la exposición a distintas jurisdicciones y los riesgos de interrupción de la actividad es hoy un desafío esencial en entornos digitales cada vez más complejos. Atos Sovereign Cloud está plenamente alineada con la estrategia global de soberanía digital del Grupo Atos y ofrece a nuestros clientes una forma práctica de aplicar controles de soberanía sobre sus cargas de trabajo más críticas, preservando al mismo tiempo la flexibilidad, la resiliencia y la capacidad de innovar de forma segura, también mediante el uso de inteligencia artificial, en diferentes contextos geográficos y regulatorios».