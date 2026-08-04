Frank Energy y Soleme llevan la gestión inteligente de baterías domésticas a instaladores solares

Frank Energy, comercializadora eléctrica especializada en la gestión inteligente de la energía del hogar, y Soleme, distribuidor de material fotovoltaico para instaladores profesionales con más de veinte años de trayectoria en el mercado español, han cerrado un acuerdo de colaboración para acercar los servicios inteligentes de gestión de baterías domésticas al canal de instalación fotovoltaica.

La alianza permite integrar la plataforma tecnológica de Frank Energy con las baterías domésticas de KSTAR y GoodWe, dos de las marcas que Soleme distribuye actualmente en su catálogo. Con esta integración, los instaladores que trabajan con Soleme pueden ofrecer a sus clientes finales una solución que combina el suministro eléctrico 100% renovable con la optimización automática del funcionamiento de la batería en función de los precios horarios del mercado eléctrico y de los patrones de consumo de cada vivienda.

Fundada en 2006, Soleme cuenta con una red comercial que supera los 1.000 instaladores fotovoltaicos activos en toda España. La compañía distribuye paneles solares, inversores, baterías de litio, estructuras, cargadores de vehículo eléctrico y sistemas de almacenamiento de las principales marcas del sector, y complementa su actividad de distribución con asesoramiento técnico, formación profesional y soporte postventa.

El acuerdo pone a disposición del instalador una nueva palanca de diferenciación en un mercado cada vez más competitivo. En lugar de limitar la venta al suministro del hardware, el profesional puede acompañar la instalación de una batería KSTAR o GoodWe con los servicios inteligentes de Frank Energy y trasladar al cliente final un ahorro adicional cuantificable, más allá del autoconsumo básico.

Según datos de Frank Energy, un hogar con una batería doméstica optimizada mediante su plataforma puede llegar a alcanzar ahorros anuales de 1.200 euros frente a una instalación equivalente sin gestión inteligente, cifras que dependen del perfil de consumo, del tamaño de la instalación y de la volatilidad del mercado eléctrico.

«Una batería instalada sin gestión inteligente deja de aportar buena parte del valor que podría generar. El acuerdo con Soleme nos permite llegar de forma directa al canal profesional que asesora a los hogares en el momento de la compra y ofrecer a los instaladores una herramienta con la que enriquecer su propuesta», señala Jordi Jené, Country Manager de Frank Energy en España.

Por su parte, desde Soleme destaca que «durante años el valor de una batería se ha medido solo por su capacidad en kWh. Con Frank Energy damos un paso más: ponemos en manos de nuestros instaladores una herramienta que convierte cada batería vendida en un ahorro real y medible para el cliente final. Esto no es una alianza más, es la evolución natural de nuestro catálogo hacia la energía inteligente», afirma Emilio Oliver, director de Soleme.

El acuerdo llega en un momento de fuerte crecimiento del almacenamiento residencial en España, impulsado por la maduración del parque de autoconsumo instalado, la caída del coste de las baterías y el interés creciente de los hogares por soluciones que mejoren la rentabilidad de su instalación. En este contexto, la formación y el equipamiento del canal profesional se han convertido en factores decisivos para acompañar la evolución de la demanda.

Frank Energy y Soleme han iniciado la colaboración con un programa formativo específico dirigido a la red de instaladores, con el objetivo de que el canal disponga de la información técnica y comercial necesaria para incorporar los servicios inteligentes a su oferta habitual.

La integración ya está disponible para toda la red de instaladores de Soleme. Los profesionales interesados pueden consultar todos los detalles técnicos y comerciales en el webinar grabado por ambas compañías, disponible en https://youtu.be/LDSOLyX6bC0, o contactar directamente con su comercial habitual de Soleme.

Sobre Frank Energy

Frank Energy es una compañía especializada en la gestión inteligente de la energía del hogar que combina suministro eléctrico 100% renovable y tecnología propia para automatizar baterías, cargadores de vehículo eléctrico, instalaciones solares y otros activos energéticos domésticos. Fundada en 2020 en los Países Bajos, opera actualmente en cuatro mercados europeos —Países Bajos, Bélgica, España y Francia— con más de 120.000 clientes activos y más de 35.000 activos domésticos gestionados en tiempo real. Es el mayor agregador residencial de flexibilidad del mercado neerlandés y ha generado más de 3,5 millones de euros en ahorro e ingresos energéticos para sus clientes a través de sus Smart Services.

Sobre Soleme

Soleme es un distribuidor de material fotovoltaico especializado en el canal profesional, fundado en 2006 y con más de veinte años de trayectoria en el mercado español. La compañía cuenta con una red comercial que supera los 1.400 instaladores fotovoltaicos activos en España y Portugal, a los que distribuye paneles solares, inversores, baterías de litio, estructuras, cargadores de vehículo eléctrico y sistemas de almacenamiento de las principales marcas del sector, entre ellas BYD, GoodWe, KSTAR, ATMOCE, Victron Energy, KOSTAL, Solplanet, DMEGC Solar, BSLBATT y Solar Parsec. Soleme complementa su actividad de distribución con asesoramiento técnico especializado, formación profesional y soporte postventa, y forma parte del grupo OSW Energy.