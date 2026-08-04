IBSAT logra un acuerdo con Amazon Leo para llevar internet satelital de alta velocidad a España y Portugal

IBSAT, filial de BLUETEL WIRELESS y uno de los proveedores de servicios más reconocidos y especializados en conectividad por satélite en España y Portugal, ha anunciado un acuerdo con Amazon Leo, la red de satélites de órbita terrestre baja (LEO) de Amazon.

En virtud del acuerdo, IBSAT actuará como canal oficial en su figura de revendedor autorizado, proporcionando internet satelital a clientes empresariales de toda la región, concretamente a grandes corporaciones y pequeñas y medianas empresas.

Impulsada por una constelación de miles de satélites, Amazon Leo es la red satelital en órbita terrestre baja de Amazon, diseñada para ofrecer conectividad de internet satelital rápida y fiable a clientes que están fuera del alcance de las redes tradicionales.

El acuerdo incorpora la tecnología satelital de nueva generación de Amazon a la cartera de tecnología satelital de IBSAT, permitiendo una conectividad fiable para los casos de uso empresarial más exigentes, incluidas las empresas que operan en ubicaciones remotas de España y Portugal.

Para Javier Gómez, CEO de IBSAT, «este acuerdo supone una extraordinaria oportunidad de negocio para nuestros clientes y para los más de 80 ISP y agentes que forman parte del ecosistema de IBSAT. Una oportunidad que permitirá a IBSAT y a nuestros socios participar en este nuevo y creciente mercado en España y Portugal, bajo un modelo sólido y consolidado de colaboración con IBSAT, aprovechando toda la capacidad de la red satelital de Amazon Leo».

Amazon Leo está diseñado para cumplir con las máximas exigencias de rendimiento, fiabilidad y seguridad de cualquier empresa en el mundo. Los clientes se conectarán al servicio mediante los diferentes modelos de antenas de diseño compacto y de alto rendimiento, donde el modelo Ultra es capaz de ofrecer velocidades de descarga de hasta 1 Gbps y velocidades de subida de hasta 400 Mbps, una capacidad que soporta las aplicaciones empresariales más exigentes.

IBSAT y sus operadores asociados ofrecerán Amazon Leo como parte de su cartera de soluciones y servicios, adaptada a los sectores clave en toda la región, incluyendo agricultura, aviación, construcción, energía, hospitality, marítimo, minería, multimedia, redes privadas, retail, sanidad, telecomunicaciones, transporte y otros segmentos de mercado y aplicaciones.

«En IBSAT estamos realmente ilusionados por acercar, junto a nuestros partners, Amazon Leo a las empresas y con el objetivo de mantenerlas siempre conectadas. Desde grandes corporaciones hasta microempresas, Amazon Leo ofrece una conectividad fiable y segura, e IBSAT se enorgullece de formar parte de este proyecto para hacerlo posible», concluye Javier Gómez.

Acerca de IBSAT

IBSAT, empresa española, parte de BLUETEL WIRELESS, registrada en la CNMC como Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones, ofrece servicios de acceso a internet por satélite, fibra óptica, PTP/PMP, así como servicios de telefonía fija y móvil a miles de clientes y empresas de toda la región. Con acuerdos con más de 80 ISPs en el mercado ibérico, IBSAT y BLUETEL WIRELESS ofrecen una amplia cartera de soluciones en redes, WIRELESS, CCTV, seguridad e IoT en diversos segmentos de mercado.