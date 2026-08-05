España se cuela como uno de los países más baratos de Europa para promocionarse, según estudio de Printbros

España se sitúa un 6,1% por debajo de la mediana europea y registra el precio más bajo de toda la muestra para imprimir 5.000 flyers A5.

El mismo kit de lanzamiento comercial puede costar hasta un 37,7% más dependiendo de la capital europea elegida, según un estudio que compara 105 precios públicos de 60 proveedores.

Printbros ha publicado el Índice Europeo del Coste de Visibilidad Comercial 2026, un análisis que compara cuánto cuesta producir la misma cesta de materiales para el lanzamiento de un pequeño negocio en 21 capitales europeas. Madrid obtiene 93,9 puntos frente a una mediana europea de 100 y un coste neto de 328,63 euros, lo que la sitúa, empatada con Roma, como la octava capital más económica entre las ciudades de la Unión Europea incluidas en el estudio. El índice no calcula alquileres, licencias, reformas o salarios, sino un gasto que suele quedar fuera de las estadísticas: cuánto cuesta conseguir que un negocio sea visible antes de recibir a su primer cliente.

La cesta analizada incluye dos metros cuadrados de vinilo de escaparate, un panel Dibond exterior, 5.000 flyers A5, un roll-up y 500 tarjetas de visita. Para construir la comparación, PrintBros recopiló 105 referencias de precios públicos procedentes de 60 proveedores y aplicó una ponderación según la relevancia comercial de cada producto. El vinilo representa el 30% del índice; el panel Dibond, el 25%; los flyers, el 20%; el roll-up, el 15%; y las tarjetas, el 10%. Los precios se presentan sin IVA, transporte ni instalación cuando la información del proveedor permite separarlos.

Madrid es la más barata en flyers, pero no en todo

Uno de los resultados más llamativos aparece al separar los productos. Madrid registra el precio más bajo de las 21 capitales para imprimir 5.000 flyers A5: 78,81 euros netos. En Praga, la misma referencia alcanza aproximadamente 289 euros, casi 3,7 veces más. Sin embargo, la ventaja española desaparece en otros materiales: Lisboa ofrece el vinilo más económico, Budapest lidera en panel Dibond, Praga en roll-ups y Viena en tarjetas de visita. En el extremo contrario, París presenta el vinilo más caro, Copenhague el panel Dibond más elevado, Helsinki el roll-up más costoso y Oslo el precio máximo en tarjetas.

«Cuando alguien piensa en abrir un negocio suele calcular el alquiler, las licencias o el mobiliario, pero rara vez compara cuánto tendrá que pagar para que ese negocio sea visible», explica Magcel Tovar, responsable de PrintBros. «Lo más sorprendente es que no existe una capital barata para todo. Madrid tiene los flyers más económicos de la muestra, mientras que otros productos cambian completamente la clasificación. Una decisión aparentemente pequeña puede modificar de forma importante el presupuesto inicial».

En el índice ponderado, París ocupa la primera posición con 144,6 puntos, mientras que Lisboa cierra la clasificación con 70,2. Entre ambas referencias existe una diferencia de 112,62 euros, equivalente al 37,7%. Todos los registros conservan proveedor, fecha de captura, moneda, método de conversión y nivel de confianza.