Los estudiantes que cambian a Preply mejoran su motivación, fluidez y logro de objetivos, según un estudio

Preply, el marketplace líder mundial para aprender idiomas, ha anunciado hoy los resultados de un nuevo estudio realizado en colaboración con Leanlab Education para analizar cómo mejoran los resultados de aprendizaje cuando los estudiantes pasan de usar la principal aplicación de autoaprendizaje de idiomas a tomar clases particulares personalizadas.

Para entender mejor cómo los diferentes enfoques de aprendizaje de idiomas impulsan un progreso real, se realizó un estudio de 12 semanas con 113 adultos hispanohablantes. Todos habían participado previamente en un estudio sobre una aplicación de autoaprendizaje y, posteriormente, utilizaron Preply para aprender inglés. Los resultados muestran que los estudiantes prefirieron de forma consistente las clases particulares personalizadas en aspectos como la fluidez, la motivación, el logro de objetivos y la probabilidad de recomendar la plataforma.

Entre los principales resultados del estudio:

El 100 % de los participantes afirmó que Preply contribuyó más a su fluidez que la aplicación de autoaprendizaje.

Nueve veces más estudiantes afirmaron que Preply les motivó a seguir aprendiendo en comparación con la principal aplicación de autoaprendizaje.

El porcentaje de estudiantes que afirmó haber alcanzado sus objetivos lingüísticos «muy bien» o «por completo» en solo 12 semanas se duplicó, pasando del 27 % al 56 % tras cambiar a Preply.

El número de estudiantes que recomendaría firmemente Preply fue un 135 % superior al de quienes recomendarían la aplicación de autoaprendizaje.

«Aprender un idioma es, en esencia, una experiencia humana», afirma Kirill Bigai, cofundador y CEO de Preply. «Las personas no aprenden un idioma para completar ejercicios en el móvil. Lo aprenden para comunicarse, crear relaciones y generar nuevas oportunidades con otras personas. Estos resultados refuerzan algo que siempre hemos creído: la mejor forma de aprender es combinando la interacción humana con el apoyo de la inteligencia artificial. Cuando los estudiantes cuentan con el apoyo de una persona real que les motiva y les ayuda a mantener el compromiso, tienen muchas más probabilidades de alcanzar sus objetivos.»

Un análisis más detallado de los resultados revela varias conclusiones clave:

Ganar fluidez impulsa la confianza al hablar

Los estudiantes señalaron de forma casi unánime que Preply contribuyó más a su desarrollo lingüístico que la aplicación de autoaprendizaje. Además de que el 100 % afirmó que Preply aportó más a su fluidez, el estudio también reveló que:

El 98 % dijo que contribuyó más a mejorar su capacidad para hablar.

El 99 % afirmó que aumentó su confianza al expresarse.

Aunque las herramientas de autoaprendizaje pueden ayudar a adquirir conocimientos lingüísticos, los resultados sugieren que las clases particulares personalizadas desempeñan un papel diferencial a la hora de transformar ese conocimiento en una comunicación segura y eficaz en situaciones reales.

La conexión humana impulsa la motivación

La motivación fue uno de los aspectos en los que más diferencias se observaron entre las clases particulares personalizadas y el aprendizaje autodidacta. En comparación con la principal aplicación de autoaprendizaje, los estudiantes afirmaron sentirse mucho más implicados y apoyados, con nueve veces más personas indicando que se sintieron más motivadas al aprender con Preply:

El 98 % afirmó sentirse más acompañado en su progreso con el inglés.

9 de cada 10 estudiantes consideraron que la experiencia era más personalizada.

Los resultados indican que la responsabilidad compartida, el acompañamiento y el apoyo personalizado desempeñan un papel fundamental para ayudar a los estudiantes a mantener la constancia en su aprendizaje.

El progreso real facilita alcanzar los objetivos

El estudio detectó mejoras significativas en la capacidad de los estudiantes para alcanzar sus objetivos de aprendizaje de idiomas. El 56 % afirmó haber conseguido sus objetivos muy bien o por completo, frente al 27 % que lo logró utilizando la aplicación de autoaprendizaje. Tras 12 semanas con Preply:

El 99 % afirmó que su progreso fue más rápido.

El 93 % consideró que Preply era mejor para comunicarse en situaciones cotidianas.

El 94 % afirmó que Preply era mejor para aprender inglés profesional.

Estos resultados muestran que las clases particulares personalizadas pueden resultar especialmente eficaces para quienes aprenden un idioma con objetivos concretos.

El estudio también reveló que el número de estudiantes que recomendaría firmemente Preply fue un 135 % superior al de quienes recomendarían la aplicación de autoaprendizaje, lo que apunta a una relación entre los resultados de aprendizaje y la disposición a recomendar la plataforma.

«Lo que hace que este estudio resulte especialmente interesante es que los mismos estudiantes experimentaron ambos enfoques de aprendizaje», explica Amber Wang, doctora y directora de investigación de Leanlab Education. «En satisfacción, personalización y mejora de habilidades, los participantes mostraron una preferencia clara y consistente por Preply frente a la aplicación de autoaprendizaje. Estos resultados aportan evidencias exploratorias prometedoras sobre el valor diferencial de las clases particulares personalizadas impartidas por personas para adultos que aprenden inglés con objetivos profesionales».

Estos resultados se suman al creciente debate sobre el futuro del aprendizaje de idiomas. También sugieren que, aunque las plataformas de autoaprendizaje pueden facilitar el acceso al aprendizaje, la orientación humana personalizada sigue siendo un factor clave para ayudar a los estudiantes a ganar confianza, mantener la motivación y alcanzar sus objetivos.

Para conocer más detalles y descubrir historias reales de estudiantes que aprenden con Preply, consulta el progreso en idiomas comprobado, un espacio dedicado a mostrar cómo Preply ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos.

Metodología

Los resultados proceden de un estudio de 12 semanas en el que 113 personas hispanohablantes nativas, que previamente habían completado un estudio de 12 semanas utilizando una aplicación de autoaprendizaje, aprendieron inglés con Preply. Las fuentes de datos incluyen encuestas sobre la percepción del aprendizaje, el logro de objetivos y la probabilidad de recomendar la plataforma, además de una evaluación estandarizada e independiente del nivel de idioma realizada antes y después del periodo de 12 semanas. Algunas métricas comparativas, como el logro de objetivos y la tasa de recomendación, se basan en los datos recopilados de esos 113 participantes durante el estudio previo con la aplicación de autoaprendizaje. Se observaron mejoras estadísticamente significativas en expresión oral, pronunciación y comprensión lectora con un nivel de significación de α = .05.