Kleen-Hy-Dro-Gen Inc. anuncia la obtención de las certificaciones ISO 9001:2015 y TSSA

Kleen-Hy-Dro-Gen Inc. (la «Compañía») (CSE:KLN) se complace en anunciar que ha obtenido oficialmente la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y la certificación regulatoria de la Technical Standards and Safety Authority («TSSA») para su producto insignia, el sistema de calefacción de hidrógeno bajo demanda KLEEN HEAT. Estas dos acreditaciones representan un importante hito operativo para la Compañía, al establecer una verificación independiente por parte de terceros de su marco de aseguramiento de la calidad, sus estándares de ingeniería y el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable a su tecnología Kleen Heat, avanzando así en su objetivo de utilizar el sistema de forma segura en aplicaciones de calefacción con cero emisiones de carbono.

Acreditaciones regulatorias y de calidad

Certificación ISO 9001:2015: certificación completa conforme a las normas internacionales para Sistemas de Gestión de la Calidad (QMS), que abarca la planificación operativa basada en riesgos, rigurosos marcos de calidad para clientes y la optimización continua de los procesos.

certificación completa conforme a las normas internacionales para Sistemas de Gestión de la Calidad (QMS), que abarca la planificación operativa basada en riesgos, rigurosos marcos de calidad para clientes y la optimización continua de los procesos. Certificación TSSA: cumplimiento de los códigos legales aplicables y de las normas técnicas de seguridad exigidas por la Technical Standards and Safety Authority de Ontario, lo que concede la autorización regulatoria oficial para sistemas técnicos especializados y operaciones con equipos sometidos a presión, con un número de registro canadiense.

La certificación ISO 9001:2015 fue concedida tras una exhaustiva auditoría independiente de los procesos corporativos de la Compañía, sus flujos de trabajo de ingeniería, la gestión de la cadena de suministro y los sistemas de control de calidad. La norma ISO 9001:2015 está reconocida mundialmente como el estándar de referencia en gestión de la calidad y exige demostrar responsabilidad de liderazgo, gestión de riesgos y mejora continua.

Como complemento a la certificación ISO, la certificación TSSA autoriza a la Compañía a diseñar, operar, instalar y mantener sistemas regulados de generación de hidrógeno Kleen y equipos técnicos conforme a la Technical Standards and Safety Act, 2000 de Ontario. El cumplimiento de la normativa TSSA garantiza la estricta observancia de los códigos legales de seguridad, los marcos de protección de los trabajadores y los requisitos de protección medioambiental.

«La obtención de las certificaciones ISO 9001:2015 y TSSA representa un avance transformador para Kleen-Hy-Dro-Gen Inc., así como para nuestros socios comerciales, responsables municipales y grupos de interés de los mercados de capitales. Estas acreditaciones proporcionan una validación rigurosa e independiente de nuestra disciplina operativa y de nuestros estándares de seguridad técnica. Como empresa cotizada en la Bolsa Canadiense de Valores (Canadian Securities Exchange), disponer de una infraestructura certificada en materia de calidad y seguridad regulatoria confirma nuestra ventaja competitiva a la hora de optar a licitaciones empresariales de gran escala en el ámbito de las energías limpias, apoyando los objetivos de cero emisiones de carbono y la creación de valor para los accionistas», explicó Thomas Fairfull, presidente y consejero delegado de Kleen-Hy-Dro-Gen Inc.

Impacto estratégico y comercial

Precalificación para licitaciones empresariales y municipales: las certificaciones ISO 9001:2015 y TSSA cumplen los requisitos obligatorios para participar como proveedor en importantes solicitudes de propuestas (RFP) de tecnologías limpias en los sectores industrial, institucional y municipal.

las certificaciones ISO 9001:2015 y TSSA cumplen los requisitos obligatorios para participar como proveedor en importantes solicitudes de propuestas (RFP) de tecnologías limpias en los sectores industrial, institucional y municipal. Gestión estandarizada del riesgo operativo: establece controles de calidad y seguridad auditados en toda la organización, reduciendo el riesgo operativo y garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable en todos los centros de operación.

establece controles de calidad y seguridad auditados en toda la organización, reduciendo el riesgo operativo y garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable en todos los centros de operación. Infraestructura escalable para el crecimiento: los protocolos estructurados del sistema de gestión de la calidad (QMS) permiten ampliar sin dificultades el despliegue de la tecnología y las iniciativas de expansión geográfica.

los protocolos estructurados del sistema de gestión de la calidad (QMS) permiten ampliar sin dificultades el despliegue de la tecnología y las iniciativas de expansión geográfica. Mayor rigor para los mercados de capitales: proporciona a los accionistas actuales y potenciales pruebas verificadas de disciplina organizativa, cumplimiento regulatorio y capacidad de ejecución corporativa.

Acerca de Kleen-Hy-Dro-Gen Inc.

Kleen-Hy-Dro-Gen Inc. (CSE:KLN) es una empresa canadiense de tecnologías de energía limpia que cotiza en bolsa y está especializada en el desarrollo y la comercialización de soluciones energéticas avanzadas, sistemas técnicos especializados e infraestructuras sostenibles. Comprometida con la excelencia técnica, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente, la Compañía presta servicio a los mercados comercial, industrial y municipal.

Para obtener más información, visitar el perfil de la Compañía en SEDAR+ (www.sedarplus.ca) o su sitio web corporativo: www.KleenH2.com.

Nota cautelar sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense aplicable en materia de valores. La información prospectiva suele identificarse por el uso de términos como «anticipa», «espera», «planifica», «cree», «pretende», «proyecta», «presupuesto», «pronostica», «prevé», «objetivo», «estima», «puede», «hará», «debería», «podría» y otras expresiones similares. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado comprenden, entre otras, las relativas a la cualificación de la Compañía para participar en importantes licitaciones comerciales y municipales, el potencial de acelerar su comercialización, la posibilidad de obtener importantes contratos empresariales, el despliegue de los sistemas de la Compañía en aplicaciones de calefacción seguras con cero emisiones de carbono, la expansión del mercado, la escalabilidad operativa, el despliegue de tecnologías y las perspectivas de crecimiento corporativo derivadas de la obtención de las certificaciones ISO 9001:2015 y TSSA.

Exención de responsabilidad de la Bolsa

Ni la Canadian Securities Exchange ni su Market Regulator (tal y como se define este término en las políticas de la Canadian Securities Exchange) asumen responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado.