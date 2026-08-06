Toro Tapas inaugura su Raw Bar: una experiencia desde mediodía hasta el anochecer con cocina abierta

Con el verano como telón de fondo y el Atlántico marcando el ritmo de la temporada, Toro Tapas Puerto de Santa María presenta su nuevo Raw Bar, una propuesta gastronómica que invita a descubrir una nueva forma de disfrutar del producto del mar en su estado más puro. Su carta estará disponible durante toda la época estival, en servicio de comidas y cenas, pero al caer el sol la experiencia encuentra un nuevo escenario en la terraza del restaurante, donde la apertura de ostras en directo y las elaboraciones a la brasa en compañía del corte de jamón Cinco Jotas se convierten en parte del recorrido gastronómico, reforzando el vínculo entre el producto, el oficio y la experiencia.

La esencia del Raw Bar reside en una filosofía que ha convertido a los tradicionales bares de ostras franceses en referentes de la cultura gastronómica: dejar que sea el producto quien marque el ritmo. La propuesta nace bajo la convicción de que cuando la materia prima es extraordinaria, no necesita nada más. Bajo esta mirada, Toro Tapas recoge ese legado y reinterpreta este concepto desde una visión plenamente gaditana, tendiendo un puente entre la tradición de las ostrerías francesas y la riqueza de la despensa y la cocina del sur. El resultado es una carta donde ostras, pescados de lonja y mariscos dialogan con los vinos de Jerez y con aliños de inspiración local aportando identidad propia a una tradición gastronómica de vocación internacional.

La experiencia comienza con las ostras Amélie, que pueden disfrutarse al natural, acompañadas de aliños inspirados en la tradición gaditana o a la brasa, en versiones como las ostras con mantequilla al amontillado y algas de la bahía o las elaboradas con manteca colorá al Palo Cortado, donde el vino aporta profundidad sin eclipsar la delicadeza del producto. Su apertura al momento y el paso por las brasas forman parte de una puesta en escena que refleja un trabajo preciso y respetuoso que permite apreciar la pureza, la textura y el carácter del producto.

El recorrido continúa con una cuidada selección de crudos que incorpora algunos de los vinos más representativos de Jerez como parte de sus elaboraciones, aportando nuevos matices a cada plato. Entre ellos destacan el tartar de atún rojo al amontillado La Honda, con sopa de yema curada y huevas de trucha; el tartar de gambón con ajoblanco Bailén y oloroso; el ceviche de lubina con gazpachuelo al Palo Cortado; el tiradito de corvina al fino Coquinero o la ventresca de atún ahumada con aroma de estero. Elaboraciones que reinterpretan el recetario marino desde una mirada contemporánea sin perder la conexión con sus raíces.

Producto del Atlántico y vinos de Jerez dan forma a la esencia de este Raw Bar, una propuesta que encuentra en el territorio su principal fuente de inspiración y convierte dos de los grandes patrimonios gastronómicos del sur en un mismo recorrido culinario. Pensado para disfrutarse durante todo el verano y, de una manera más especial, al atardecer, cuando la terraza se transforma en un espacio único gracias a la cocina abierta, que envuelve cada mesa en el ambiente inconfundible de las noches estivales de la costa gaditana. Una experiencia que reafirma el compromiso de Toro Tapas Puerto de Santa María con el producto local, la estacionalidad y una gastronomía que celebra la calidad y el carácter del sur.