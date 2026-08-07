Nicols presenta seis modelos de anillos de compromiso para el eclipse solar del 12 de agosto

Hay pedidas de mano difíciles de olvidar y otras que difícilmente pueden repetirse. El próximo 12 de agosto, el eclipse total del Sol convertirá el atardecer en uno de los momentos más esperados del verano y, para muchas parejas, también puede convertirse en el escenario perfecto para dar el siguiente paso.

Una playa con el horizonte despejado, un mirador o ese destino elegido para las vacaciones pueden adquirir un significado completamente diferente durante unos minutos. Y ante una ocasión excepcional, la elección del anillo también puede salirse de lo convencional.

Nicols, firma especializada en anillos de compromiso y con más de un siglo de tradición joyera, propone seis diseños para seis maneras diferentes de imaginar una pedida bajo el eclipse.

Para quienes prefieren reinterpretar lo clásico, el anillo Noa apuesta por un rosetón de diamantes y un brazo pavé que multiplica el efecto de brillo. Una alternativa al solitario tradicional que mantiene una estética elegante y fácil de llevar a diario.

El Dafne Petit, por su parte, destaca por sus proporciones delicadas y un diseño limpio que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan una pedida más íntima y discreta.

Para quienes quieren que el diamante sea el centro absoluto, Nancy recupera la esencia del solitario clásico, mientras que Clavel lleva ese mismo lenguaje hacia una presencia más marcada y sofisticada.

Y si hay un diseño especialmente conectado con el cielo de este 12 de agosto es Sunset. Su diamante talla oval reúne dos de las grandes claves de esta pedida: una de las tallas con mayor protagonismo en 2026 y un nombre que parece hecho para un eclipse al final del día.

La selección se completa con Miami Beach, un solitario de líneas elegantes y contemporáneas, pensado para quienes buscan una pieza con presencia, pero fácil de llevar. Un diseño que encaja especialmente bien con una pedida de verano ya sea junto al mar, durante un viaje o en un destino especial.

El eclipse durará apenas unos minutos, pero puede convertirse en una fecha para recordar toda la vida. Los modelos Noa, Dafne Petit, Nancy, Sunset, Clavel y Miami Beach pueden descubrirse en la página web y en las boutiques de Nicols, donde la firma ofrece asesoramiento especializado y opciones de personalización para encontrar el anillo adecuado para cada historia.