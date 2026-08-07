La manera en que los consumidores buscan información, comparan empresas y toman decisiones de compra, está experimentando una profunda transformación.

Los resultados tradicionales de Google conviven ahora con respuestas generadas por inteligencia artificial, resúmenes automáticos, asistentes conversacionales y sistemas capaces de recomendar directamente productos, servicios y marcas.

En este nuevo escenario, aparecer en las primeras posiciones de un buscador continúa siendo importante, pero ya no resulta suficiente. Las empresas necesitan conseguir que su información sea comprendida, recuperada y utilizada como fuente por plataformas como Google AI Overviews, AI Mode, ChatGPT, Gemini, Perplexity o Microsoft Copilot.

Esta evolución ha dado lugar a tres disciplinas complementarias: SEO, orientado al posicionamiento orgánico tradicional; AEO, centrado en ofrecer respuestas claras y relevantes; y GEO, destinado a mejorar la presencia y las citaciones de una marca dentro de los motores generativos.

Google confirma que las prácticas fundamentales del SEO siguen siendo determinantes para aparecer en sus nuevas experiencias de búsqueda con inteligencia artificial.

Sus sistemas utilizan técnicas de recuperación de información y ejecutan múltiples consultas relacionadas, un proceso conocido como «query fan-out», para construir respuestas más completas y localizar fuentes especializadas.

Por ello, la autoridad temática, la calidad técnica, la experiencia demostrable y la profundidad de los contenidos adquieren una relevancia creciente.

PROFESIONALNET, una agencia pionera en posicionamiento mediante inteligencia artificial liderada por Gilberto Ripio, cuenta con amplia experiencia en el mundo del SEO y GEO.

En este contexto, PROFESIONALNET se ha situado entre las agencias pioneras en España en ofrecer servicios de optimización digital con inteligencia artificial y posicionamiento empresarial en motores generativos.

La compañía, de la mano de Gilberto Ripio, profesional con una larga trayectoria en el mundo del Marketing Digital y el SEO, aborda esta transformación desde una perspectiva integral. Su estrategia no consiste únicamente en producir contenidos mediante herramientas de IA, sino en preparar toda la presencia digital de una empresa para que pueda ser identificada, interpretada y considerada como una fuente solvente por buscadores, asistentes conversacionales y modelos de lenguaje.

El objetivo es que la empresa no solo aparezca ante una consulta, sino que pueda ser seleccionada, citada o recomendada dentro de una respuesta generada por inteligencia artificial.

La estrategia también responde a uno de los principales cambios producidos en la medición digital. La posición de una palabra clave deja de ser el único indicador relevante. Comienzan a medirse las menciones de marca, las páginas citadas, las consultas utilizadas por los sistemas de IA, la cuota de visibilidad generativa, el tráfico procedente de asistentes y, especialmente, su capacidad para producir oportunidades de negocio.

Microsoft ya ha incorporado a Bing Webmaster Tools un panel específico que muestra las citaciones obtenidas dentro de Copilot y otras experiencias generativas. Esta evolución confirma que la visibilidad digital comienza a medirse más allá de los enlaces tradicionales.

Un departamento externo de marketing digital para grandes compañías

Uno de los principales rasgos diferenciales de PROFESIONALNET es su modelo de integración con las empresas. La agencia no se presenta únicamente como un proveedor que ejecuta acciones aisladas, sino como un departamento externo de marketing digital e inbound marketing capaz de incorporarse a la estructura operativa de grandes compañías.

Este modelo permite centralizar la estrategia, coordinar a los diferentes especialistas y mantener una visión global de todos los activos digitales. Desarrollo web, posicionamiento SEO, GEO, AEO, campañas publicitarias, contenidos, reputación, redes sociales, analítica y conversión forman parte de una misma planificación.

La integración reduce la fragmentación habitual que se produce cuando cada área digital es gestionada por un proveedor diferente. También facilita que la programación, los contenidos, la publicidad y el posicionamiento trabajen sobre los mismos objetivos comerciales, manteniendo una identidad coherente en todos los canales.

La especialización como principal argumento

Frente a los modelos generalistas, PROFESIONALNET basa su propuesta en la especialización. Cada proyecto se estructura mediante perfiles con experiencia específica en estrategia digital, SEO técnico, desarrollo, contenidos, diseño, campañas de pago, analítica y posicionamiento en inteligencia artificial.

Esta combinación permite responder a las necesidades de compañías con estructuras complejas, diferentes líneas de negocio o mercados altamente competitivos.

Según la información corporativa publicada por la firma, PROFESIONALNET desarrolla su actividad desde 1998 y ha participado en más de 2.350 proyectos digitales.

Esta trayectoria proporciona una base especialmente relevante para afrontar la transición desde el SEO convencional hacia un ecosistema dominado por la búsqueda generativa.

Contenidos originales, autoridad y resultados medibles

Las últimas directrices de Google desaconsejan la producción masiva de contenidos genéricos y priorizan la información original, útil y basada en experiencia real.

Tampoco existen archivos, etiquetas o esquemas especiales capaces de garantizar por sí solos la aparición en una respuesta de IA. La visibilidad depende de una combinación de calidad, especialización, accesibilidad técnica, claridad y reputación.

Esta realidad refuerza el valor de las estrategias individualizadas. Cada sector necesita identificar las preguntas que influyen en la decisión de compra, construir contenidos capaces de responderlas y demostrar mediante datos, experiencia, fuentes y casos reales por qué una empresa debe ser considerada una referencia.

PROFESIONALNET aplica esta metodología combinando inteligencia artificial con supervisión profesional. La IA permite analizar grandes volúmenes de información, detectar oportunidades, estudiar patrones de búsqueda y acelerar determinados procesos. La estrategia, la validación, la creatividad y las decisiones empresariales permanecen, sin embargo, bajo control humano especializado.

El resultado es un modelo de marketing digital en el que las marcas competirán por formar parte de las respuestas que influyen en las decisiones de los usuarios.

En este nuevo mercado, la ventaja no corresponderá necesariamente a la empresa que publique más contenido, sino a la que consiga demostrar mayor conocimiento, coherencia, autoridad y utilidad.

PROFESIONALNET ha convertido esa transformación en el eje de su propuesta: actuar como un departamento de marketing digital altamente especializado y preparar a las compañías para ser encontradas, comprendidas y recomendadas en la era de la inteligencia artificial.

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