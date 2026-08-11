Juno International Corporation adquiere acciones de Rocky Shore Gold Ltd.

Juno International Corporation (anteriormente Northfield Capital Corporation) anuncia que el 24 de julio de 2026 adquirió la propiedad y el control de 1.549.000 acciones ordinarias (las «Acciones Objeto«) de Rocky Shore Gold Ltd. a través de las operaciones de la Canadian Securities Exchange, lo que representa aproximadamente el 0,65 % del total de acciones ordinarias emitidas y en circulación de Rocky Shore Gold Ltd. a fecha de la operación, inmediatamente después de su ejecución.

Inmediatamente antes de la operación descrita anteriormente, Juno International Corporation poseía un total de 40.569.188 acciones ordinarias de Rocky Shore Gold Ltd. y warrants de compra de acciones ordinarias que le daban derecho a adquirir otras 5.180.000 acciones ordinarias de Rocky Shore Gold Ltd. (los «Warrants«), lo que representaba aproximadamente el 17,11 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Rocky Shore Gold Ltd. sobre una base no diluida (o aproximadamente el 18,88 % sobre una base parcialmente diluida, suponiendo únicamente el ejercicio de los Warrants).

Tras completar la operación descrita anteriormente, Juno International Corporation posee y controla un total de 42.118.188 acciones ordinarias de Rocky Shore Gold Ltd. (las «Acciones en Propiedad«) y 5.180.000 Warrants, lo que representa aproximadamente el 17,76 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Rocky Shore Gold Ltd. a 24 de julio de 2026 sobre una base no diluida (o aproximadamente el 19,52 % sobre una base parcialmente diluida, suponiendo únicamente el ejercicio de los Warrants), inmediatamente después de la operación descrita.

Inmediatamente antes de la operación descrita anteriormente, Juno International Corporation y sus actuantes conjuntos (Robert Cudney y Cudney Stables Inc., una sociedad propiedad del Sr. Cudney) poseían conjuntamente un total de 41.074.487 acciones ordinarias de Rocky Shore Gold Ltd. y valores convertibles que daban derecho a Juno International Corporation y a sus actuantes conjuntos a adquirir otras 6.255.000 acciones ordinarias de Rocky Shore Gold Ltd. (los «Valores Convertibles«). De estos totales, 40.569.188 acciones ordinarias y 5.180.000 Warrants estaban en posesión directa de Juno International Corporation, 400.000 acciones ordinarias estaban en poder de Cudney Stables Inc. y 105.299 acciones ordinarias y 1.075.000 opciones sobre acciones estaban en poder del Sr. Cudney. Estas participaciones representaban aproximadamente el 17,32 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Rocky Shore Gold Ltd. sobre una base no diluida (o aproximadamente el 19,44 % sobre una base parcialmente diluida, suponiendo únicamente el ejercicio de los Valores Convertibles).

Tras completar la operación descrita anteriormente, Juno International Corporation, junto con sus actuantes conjuntos, posee y controla un total de 42.623.487 acciones ordinarias de Rocky Shore Gold Ltd. y Valores Convertibles que dan derecho a Juno International Corporation y a sus actuantes conjuntos a adquirir otras 6.255.000 acciones ordinarias. De estos totales, 42.118.188 acciones ordinarias y 5.180.000 Warrants son propiedad directa de Juno International Corporation, 400.000 acciones ordinarias están en poder de Cudney Stables Inc. y 105.299 acciones ordinarias y 1.075.000 opciones sobre acciones son propiedad del Sr. Cudney. Estas participaciones representan aproximadamente el 17,97 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Rocky Shore Gold Ltd. a 24 de julio de 2026, inmediatamente después de la operación y sobre una base no diluida (o aproximadamente el 20,08 % sobre una base parcialmente diluida, suponiendo únicamente el ejercicio de los Valores Convertibles).

Las Acciones Objeto fueron adquiridas a través de las operaciones de la Canadian Securities Exchange. Las Acciones Objeto se adquirieron al amparo de la exención aplicable a las adquisiciones realizadas en el curso ordinario de las operaciones respecto de los requisitos formales de oferta pública de adquisición establecidos en la sección 4.1 del National Instrument 62-104 – Take-Over Bids and Issuer Bids.

Las participaciones de Juno International Corporation y de sus actuantes conjuntos en valores de Rocky Shore Gold Ltd. se gestionan con fines de inversión. Juno International Corporation y sus actuantes conjuntos podrán aumentar o reducir sus inversiones en Rocky Shore Gold Ltd. en cualquier momento, o mantener su posición actual, en función de las condiciones del mercado o de cualquier otro factor relevante.

El importe total abonado por las Acciones Objeto fue de 139.410 dólares canadienses, calculado sobre la base de la adquisición de 1.549.000 Acciones Objeto a un precio de 0,09 dólares canadienses por acción ordinaria, sin incluir gastos de intermediación ni comisiones.