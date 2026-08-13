Más de 200 pacientes valoran con 5 estrellas a Capilea, situándola entre las mejores clínicas de España

Elegir una clínica capilar ya no depende únicamente de la experiencia médica o de la técnica empleada. Las opiniones verificadas de otros pacientes se han convertido en una referencia habitual durante el proceso de decisión, especialmente en procedimientos como el trasplante capilar.

En ese contexto, Capilea España ha alcanzado un nuevo registro en su perfil público de Google Business, donde mantiene una valoración de 5,0 sobre 5 tras superar las 200 reseñas verificadas.

Aspectos más valorados por los pacientes

Las opiniones corresponden a pacientes atendidos en la clínica situada en la calle Montesa, 31, y recogen experiencias relacionadas con distintas fases del proceso asistencial, desde la valoración médica inicial hasta el seguimiento posterior al tratamiento. Entre las reseñas verificadas figuran comentarios como:

«Tras visitar 5 clínicas en Madrid, fueron mi elección. Te hablan claro, dan atención personalizada y generan confianza. No intentan colocarte el paquete como sea.» – Sera Faraldos Moreno, reseña verificada de Google.

«Consulté 3 clínicas en Madrid, incluidas muchas populares. Todas dudaron y no estaban seguras de intentarlo en mi caso. Solo Capilea me confirmó que podían intentarlo y fueron honestos conmigo durante todo el procedimiento.» – Nagesh, reseña verificada de Google.

«Una vez sales, no se olvidan de ti: están en contacto constante, preguntando cómo estás y resolviendo cualquier duda.» – Francisco P., reseña verificada de Google.

«Cuando se trata de tu salud, tienes que ponerte en manos de auténticos profesionales, y esto es justamente lo que encontré en Capilea Madrid.» – Juanma A., reseña verificada de Google.

«Me hice un transplante capilar en Marzo y no puedo estar más contento, gran trato de Gonzalo y todo su equipazo que tiene, un placer siempre visitarles atentos en todo momento, aconsejo 100%». Ivan R. – reseña verificada de Google.

Trayectoria y equipo médico

Capilea España forma parte de un grupo internacional dedicado a la medicina capilar con más de 25 años de trayectoria y más de 130.000 procedimientos realizados a nivel global, según datos facilitados por la propia compañía.

La clínica de Madrid cuenta con un equipo médico integrado por Gonzalo Carlés, director médico, y los especialistas en restauración capilar Rodrigo Cuesta Schafer y Juan Landa. Asimismo, desarrolla su actividad siguiendo los estándares clínicos promovidos por organizaciones científicas internacionales como la International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), además de formar parte de la Sociedad Ibero-Latina de Trasplante de Cabello y de la Asociación Argentina de Recuperación Capilar.

«Las reseñas son una consecuencia del trabajo realizado con cada paciente. Nuestro protocolo comienza siempre con una valoración médica individual para determinar si el trasplante capilar es la opción más adecuada o si conviene otro tratamiento. A partir de ahí, acompañamos al paciente durante las distintas fases del proceso, desde la preparación y la intervención hasta el seguimiento posterior. No todos los pacientes son candidatos a cirugía, y creemos que explicar cada etapa con claridad también influye en la confianza que reflejan las opiniones publicadas», señaló el Dr. Gonzalo Carlés, director médico de Capilea España.

Además de su actividad asistencial, Capilea España publica contenidos divulgativos sobre alopecia, tratamientos capilares y criterios para elegir la mejor clínica capilar con el objetivo de ofrecer información práctica a personas que se encuentran valorando las distintas alternativas terapéuticas disponibles.