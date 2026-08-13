La CNMV autoriza a AhoraCrypto como proveedor de servicios de criptoactivos bajo MiCA

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado a AHORACRYPTO, S.L. su transformación en proveedor de servicios de criptoactivos (PSC) conforme al Reglamento (UE) 2023/1114, conocido como MiCA. La resolución habilita a la compañía para prestar servicios de canje de criptoactivos por fondos y de transferencia de criptoactivos por cuenta de clientes.

La autorización llega tras el cierre del periodo transitorio, el 1 de julio de 2026, fecha a partir de la cual ninguna entidad puede prestar servicios de criptoactivos en Europa sin licencia MiCA propia o pasaporte europeo. Hasta ahora, el grupo de entidades autorizadas por la CNMV está compuesto mayoritariamente por bancos y por un número muy reducido de compañías tecnológicas independientes.

AhoraCrypto ha desarrollado un modelo no custodio: la compañía no mantiene monederos de clientes, no custodia criptoactivos ni almacena claves privadas por cuenta de terceros. Los activos viajan directamente al monedero que el usuario controla. Es una decisión de diseño poco habitual en el sector y que elimina de raíz el riesgo que ha estado detrás de los mayores colapsos de plataformas de la última década.

El expediente se ha sostenido sobre tecnología propia: infraestructura on-chain desplegada en más de siete redes, un motor antifraude y de riesgo desarrollado internamente, y un marco de cumplimiento alineado con MiCA, DORA y la normativa española de prevención de blanqueo.

«Hemos pasado por el mismo escrutinio que un banco, con un equipo del tamaño de una habitación», afirma Carlos Rodríguez, CEO y cofundador de AhoraCrypto. «MiCA se ha contado muchas veces como una barrera que dejaba fuera a las pequeñas compañías. Nosotros hemos demostrado que se puede pasar sin un balance de miles de millones detrás, pero exige construir el producto y el cumplimiento a la vez desde el primer día, no como un añadido posterior».

Con la licencia concedida, la compañía prevé cerrar en los próximos meses una ronda de financiación destinada a acelerar el crecimiento, ampliar el equipo y seguir desarrollando producto.

La dirección jurídica y regulatoria del expediente ha correspondido a ATH21, despacho especializado en regulación financiera y criptoactivos, responsable de la elaboración del manual de autorización, del marco de políticas internas y de la interlocución técnica con el supervisor a lo largo de todo el procedimiento.