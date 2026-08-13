Stay Spain: la plataforma española que ahorra miles de euros a los propietarios de alojamientos turísticos

Stay Spain, stayspain.es una plataforma española de reservas de alojamientos turísticos desarrollada con tecnología propia e inteligencia artificial, abre hoy de forma oficial el proceso de incorporación de alojamientos en toda España. Con esta apertura, cualquier propietario o gestor, de un piso turístico, un apartamento vacacional, una casa rural, un bloque de apartamentos, un hotel o un resort, puede registrar y publicar su alojamiento con una comisión única del 9,5%, sin cuota de alta, sin permanencia y con herramientas de gestión de precios incluidas.

Stay Spain se presenta como alternativa española a las grandes plataformas internacionales de reservas. Frente a comisiones de entre el 15% y el 20%, la plataforma aplica un 9,5% único, sin cuota de alta ni permanencia. A esa diferencia se suma un segundo ahorro: las herramientas de gestión de precios van incluidas en la comisión, sin el coste adicional de contratar un sistema externo. El ahorro con Stay Spain varía según los ingresos de cada alojamiento y la comisión que venga pagando, por lo que la plataforma pone a disposición de los propietarios una calculadora de ahorro para estimarlo caso a caso.

A modo de ejemplo, un alojamiento con 40.000 € de ingresos anuales que hoy paga una comisión del 18% a su plataforma actual, recuperaría 3.400 €/año al distribuir a través de Stay Spain, sin contar el ahorro de las herramientas de gestión de precios externas que pudiera tener contratadas.

El modelo de Stay Spain se sostiene sobre tres pilares: el propietario conserva la titularidad de los datos de sus huéspedes, no existe cuota de alta ni obligación de permanencia, y una comisión única del 9,5% que se aplica cuando se confirma una reserva.

«Hasta ahora la valoración solo protegía al huésped. En Stay Spain el sistema es más equilibrado: protege a los dos», señala Yudy Murillo Rodríguez, fundadora y CEO de Spaingo Tourism Tech.

Stay, el asistente integrado en la plataforma

El elemento que distingue a Stay Spain es ‘Stay’, un asistente conversacional con inteligencia artificial integrado en la propia plataforma, que acompaña al viajero durante la búsqueda y la reserva. Para el propietario, Stay opera además como analista de ingresos: analiza la demanda a diario y propone ajustes de tarifa, una herramienta habitualmente reservada a establecimientos con departamento de revenue management propio. La plataforma incorpora también un sistema de reseñas bidireccionales, en el que viajero y propietario se valoran mutuamente.

Sobre Stay Spain

La tecnología de Stay Spain ha sido desarrollada íntegramente en España bajo la dirección de su fundadora, tras años de experiencia en el sector turístico. La marca está registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y en la EUIPO, y el algoritmo de precios y la plataforma constan inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Desde hoy, los propietarios y gestores de alojamientos turísticos pueden registrar su alojamiento, sin compromiso, en stayspain.es