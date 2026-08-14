Puerto de la Cruz celebra la 53.ª edición de la Semana Bávara y el Oktoberfest

El Hotel Silken Saaj de Puerto de la Cruz acogió este viernes la presentación oficial de la 53.ª edición de la Semana Bávara y el Oktoberfest. La histórica cita, que promueve el intercambio cultural y turístico entre el municipio canario y Alemania desde 1973, contará con jornadas centrales programadas del 28 al 30 de agosto en la explanada del muelle.

La rueda de prensa contó con la presencia de representantes del Centro de Iniciativas y Turismo (CIT), del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, además de entidades colaboradoras y patrocinadores como Viajes Canarias Europa, Schauinsland-Reisen y Paulaner. El evento busca fortalecer los lazos de amistad entre ambos territorios a través de una oferta gastronómica, musical y festiva.

La presidenta del CIT, Ulrike Schmidt, señaló durante el acto: «La Semana Bávara regresa este año con más ilusión, más actividades y con el compromiso de seguir ofreciendo una experiencia tanto a nuestros vecinos como a los miles de visitantes que cada año nos acompañan».

La programación, que se extenderá por diversos puntos de la ciudad con pasacalles y conciertos, tendrá en la explanada del muelle su foco principal. Durante las tres jornadas centrales, los asistentes podrán disfrutar de música tradicional alemana y cerveza bávara, cuya disponibilidad ya ha sido confirmada por parte de Aridane Benítez Mendoza, responsable de la marca Paulaner en Tenerife.

El concejal de Fiestas, Mercado Municipal y Desarrollo Tecnológico, Javier González, recordó que la edición anterior registró una afluencia superior a las 20.000 personas. La organización confía en que las propuestas de este año, que incluyen una jornada de carácter familiar el domingo 30 de agosto con talleres y actividades para niños, logren superar los datos de asistencia previos.

El origen de este encuentro se remonta a 1973, cuando el CIT invitó por primera vez a una orquesta alemana a actuar en la ciudad. Desde entonces, el evento ha evolucionado hasta convertirse en un referente cultural y turístico. El concejal Alonso Acevedo destacó la importancia histórica del mercado alemán para el desarrollo local, subrayando que la celebración simboliza los vínculos construidos entre ambas comunidades durante más de medio siglo.

Por su parte, el representante de Viajes Canarias Europa y Schauinsland-Reisen, Arno Richartz, puso en valor la coordinación entre el sector hotelero, las administraciones y las empresas privadas. Esta colaboración permite que la festividad continúe generando un impacto económico relevante en el municipio durante el mes de agosto, manteniendo una tradición que, tras 53 años, se ha consolidado como una de las fiestas de inspiración alemana con mayor trayectoria en España.