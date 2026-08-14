Con la llegada de los viajes de final de año, muchas personas buscan alternativas para disfrutar de nuevos destinos sin asumir gastos innecesarios. En una temporada marcada por una mayor demanda turística y variaciones en los precios, planificar con anticipación puede marcar la diferencia entre gastar de más y aprovechar mejor el presupuesto disponible.

El creador de contenido y viajero venezolano Tomás Elías González Benítez propone una estrategia basada en tres principios: optimizar, priorizar y anticipar. Su planteamiento parte de que viajar barato no significa elegir siempre la opción de menor precio, sino identificar qué gastos aportan valor.

Tomás Elías González Benítez explica cómo planificar un viaje económico

Para el creador venezolano, la planificación debe comenzar antes de reservar vuelos y alojamiento. Investigar el costo de vida, las temporadas de mayor demanda, las opciones de transporte y las zonas más convenientes ayuda a establecer un presupuesto realista y reducir la posibilidad de gastos inesperados.

También recomienda evaluar el costo global de cada alternativa. Un vuelo económico, por ejemplo, puede llevar a un destino donde el alojamiento y los desplazamientos sean considerablemente más caros. Por ello, comparar el costo total del viaje resulta más útil que concentrarse únicamente en ofertas puntuales.

«El viajero económico no es simplemente quien gasta menos, sino quien comprende dónde vale la pena invertir y qué gastos puede evitar mediante una buena planificación», afirma Tomás Elías González Benítez.

El alojamiento es otro aspecto determinante. Elegir exclusivamente por precio puede incrementar los gastos de transporte o afectar la comodidad. La recomendación es analizar la ubicación, las reseñas y la relación calidad-precio, buscando un equilibrio entre seguridad, descanso y facilidad para desplazarse.

El método de Tomás Elías González Benítez para reducir gastos durante el viaje

La movilidad también puede representar una parte importante del presupuesto. Conocer previamente las redes de metro, autobús o tren permite identificar rutas eficientes y alternativas económicas. Incluso pagar un poco más por un alojamiento céntrico puede generar ahorros si reduce la necesidad de realizar desplazamientos frecuentes.

En cuanto a la alimentación, viajar con menor presupuesto no significa renunciar a conocer la gastronomía local. Mercados, pequeños restaurantes y establecimientos frecuentados por residentes pueden ofrecer experiencias auténticas a precios accesibles.

La misma estrategia puede aplicarse a las actividades. Museos gratuitos, parques, miradores, recorridos públicos y eventos culturales permiten descubrir un destino sin aumentar considerablemente los gastos.

Para Tomás Elías González Benítez, viajar con menor presupuesto es, en definitiva, una cuestión de planificación y prioridades. Anticipar reservas, comparar alternativas y decidir dónde ahorrar permite organizar experiencias cómodas, seguras y memorables.