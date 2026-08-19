Europe SPAC Summit 2026 reunirá a patrocinadores de SPAC, inversores y empresas en Zúrich el 10 de diciembre

Mientras un año histórico para las empresas europeas en los mercados públicos estadounidenses continúa cobrando impulso, el Europe SPAC Summit reunirá a los responsables de las operaciones que están impulsando el renacimiento de las operaciones de-SPAC en la región, centrando su atención en el flujo de operaciones, la captación de capital y cada una de las etapas del camino que lleva desde la innovación europea hasta una cotización exitosa en Estados Unidos. La cumbre, a la que solo se podrá asistir mediante invitación, tendrá lugar el jueves 10 de diciembre de 2026 en The Dolder Grand, en Zúrich, Suiza, y estará organizada conjuntamente por AUM Advisors y MBP Global.

La cumbre contará con una sesión principal con Kyivstar, el mayor operador de telefonía móvil de Ucrania, cuya exitosa cotización en Nasdaq mediante una fusión con una SPAC patrocinada por Cohen Circle, la plataforma de inversión fundada por la pionera de las fintech Betsy Cohen, demuestra que este enfoque puede generar valor real para las empresas europeas en crecimiento. El programa también incluye una intervención sobre el estado del mercado a cargo de Brandon Sun, de Cohen & Company, que ofrecerá a los asistentes una visión basada en datos sobre las emisiones de SPAC, los reembolsos y la actividad de las PIPE de cara a 2027. La Bolsa de Nueva York también estará representada en el programa por Julia Makhonina, quien aportará la perspectiva de uno de los principales mercados de cotización del mundo al debate de la cumbre sobre el camino de Europa hacia los mercados estadounidenses.

El impulso es visible en distintos sectores. Las operaciones cerradas y anunciadas de IQM, Terra Quantum, Pasqal, OpenPayd, Einride, Newcleo, Trasteel y Veraxa Biotech abarcan la computación cuántica, las fintech, la movilidad, la energía nuclear, la industria y las ciencias de la vida, mientras que existe una cartera aún más amplia de oportunidades relacionadas con la reconstrucción de Ucrania, la tecnología de defensa de la UE, la seguridad energética y la tecnología avanzada en ámbitos como la IA y la energía limpia. Altos directivos de varias de estas empresas participarán en la cumbre para explicar de primera mano cómo recorrieron el camino hacia una cotización en Estados Unidos y el crecimiento que esta les ha permitido alcanzar.

Articulada en torno al tema de 2026, «Europa hacia el mundo: capital, flujo de operaciones y el camino hacia los mercados estadounidenses», la agenda de este año se organiza en torno a todo el proceso, desde la búsqueda de oportunidades y la selección de un patrocinador hasta la estructuración, fijación de precios, cierre y vida como empresa cotizada en Estados Unidos. En lugar de considerar la cotización como la meta final, el programa la plantea como un hito dentro de un camino más largo hacia la consecución de una escala global.

«En los últimos 12 meses, Europa se ha convertido en una fuente de muchas de las empresas más prometedoras que han optado por acceder a los mercados estadounidenses mediante una fusión con una SPAC», afirmó Crocker Coulson, CEO de AUM Advisors. «Varias de estas empresas han atraído una financiación PIPE muy significativa y han conservado una parte importante del capital en fideicomiso en el momento del cierre, lo que confirma que la calidad del emisor es esencial para el éxito de una operación. Para las empresas privadas en fase avanzada de numerosos sectores de alto crecimiento, cotizar en Estados Unidos ofrece valoraciones, acceso a capital posterior y liquidez para los patrocinadores que pueden ser superiores a los de sus mercados nacionales».

«Nos complace reunir a algunos de los asesores y responsables de operaciones con mayor experiencia en el mercado de las SPAC para informar a las empresas privadas sobre la fusión con una SPAC como vía alternativa para convertirse en compañías cotizadas», afirmó Drew Bernstein, copresidente de MBP Global. «La agenda promete abordar todos los matices y la información actual del mercado necesarios para ejecutar con éxito una OPV de una SPAC o una operación de-SPAC».

Para solicitar la inscripción en este evento exclusivo por invitación, visitar https://www.europespacsummit.com/register.

Temas de los paneles para 2026

Búsqueda de oportunidades en Europa

¿Qué empresas europeas despiertan mayor interés entre los inversores estadounidenses y qué hace que una empresa objetivo esté preparada para cotizar en Nasdaq o NYSE? Los responsables de originar operaciones y los patrocinadores analizarán las carteras de oportunidades más prometedoras, incluida la oportunidad que representa la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. La sesión irá más allá de los aspectos técnicos de las operaciones para abordar una cuestión más fundamental: ¿qué hace que una empresa europea sea un activo que los inversores globales quieran mantener a largo plazo?

El marco legal y regulatorio para las SPAC europeas

En una ponencia jurídica exclusiva, Douglas Ellenoff, de Ellenoff Grossman & Schole, abordará las principales consideraciones que debe tener en cuenta cualquier patrocinador o empresa que esté valorando una fusión con una SPAC, así como los últimos cambios de la SEC que están configurando la estructura y el proceso de estas operaciones. Una sesión complementaria analizará los aspectos contables, la financiación, el capital de riesgo, la cobertura mediante warrants y los aspectos económicos para el patrocinador que sustentan una OPV exitosa de una SPAC.

¿Quién debería asistir?

El Europe SPAC Summit de este año está diseñado para los patrocinadores de SPAC y los responsables de originar operaciones que están desarrollando carteras de oportunidades europeas, así como para los inversores institucionales, directivos empresariales y asesores que convierten esas oportunidades en operaciones completadas. Reunirá a todo el ecosistema en un mismo espacio: hedge funds, family offices y fondos crossover activos en OPV de SPAC y PIPE; CEO y CFO europeos que estén evaluando una cotización en Estados Unidos mediante una SPAC; banqueros de ECM y M&A; asesores jurídicos y contables, incluidos abogados especializados en SPAC, abogados especializados en la SEC y auditores; así como firmas de capital privado, capital riesgo y asesoramiento dedicadas a buscar empresas objetivo para operaciones de-SPAC.

La asistencia será exclusivamente por invitación y gratuita, y se espera la participación de 350 altos ejecutivos, inversores y profesionales de operaciones.