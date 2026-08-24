Alkanatur impulsa el cambio durante la Semana del Agua 2026

Alkanatur, empresa española comprometida con la calidad del agua, la sostenibilidad y la investigación científica, se suma un año más a la Semana Mundial del Agua, una iniciativa internacional que pone el foco en los principales retos relacionados con este recurso esencial.

La edición de 2026, que se celebra del 23 al 27 de agosto, tiene como lema «Water for People and Progress» y aborda la importancia del agua para las personas, el desarrollo y la construcción de un futuro más seguro y sostenible.

En este contexto, Alkanatur presenta su propio mensaje para esta edición: «La gota que impulsa el cambio», una campaña con la que la compañía quiere destacar que las pequeñas decisiones cotidianas también pueden contribuir a generar un impacto positivo.

La marca apuesta por la ciencia, la sostenibilidad y la concienciación ciudadana como pilares para fomentar un consumo más responsable del agua. Entre sus propuestas se encuentran sistemas de filtración para el hogar, filtros para ducha y diferentes alternativas reutilizables, como sus botellas Alkanatur GO, Borosilicato y BPA Free.

«Con ‘La gota que impulsa el cambio’ queremos recordar que cada decisión cuenta. El cambio puede comenzar con algo tan sencillo como replantearnos cómo consumimos y utilizamos el agua en nuestro día a día», señala la responsable de Comunicación de Alkanatur.

Como parte de esta iniciativa, Alkanatur ofrecerá descuentos especiales del 24 al 30 de agosto en una selección de sus productos a través de su tienda online.

La campaña busca acercar sus soluciones de filtración y productos reutilizables a los consumidores y, al mismo tiempo, dar visibilidad a la importancia de cuidar y consumir el agua de forma más consciente.

Más información sobre la campaña y el compromiso de Alkanatur con el agua en su blog: «La gota que impulsa el cambio: celebramos la Semana Mundial del Agua 2026».