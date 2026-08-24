El camping ya no se vive igual: claves para disfrutar cada escapada con más comodidad

El camping continúa ganando protagonismo como una de las formas de disfrutar del verano con mayor crecimiento. Según la última Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones en los campings españoles aumentaron un 7,5 % en mayo de 2026 respecto al mismo mes del año anterior. Esta evolución refleja una nueva manera de viajar, donde la comodidad, la flexibilidad y el contacto con la naturaleza adquieren un papel protagonista. En este contexto, aktive, marca especializada en accesorios y mobiliario para el aire libre, propone soluciones pensadas para disfrutar de cada escapada con mayor confort y adaptarse a diferentes estilos de viaje.

El camping se consolida como una de las grandes tendencias del verano

El camping ha dejado de ser una alternativa vinculada únicamente al alojamiento para convertirse en una forma diferente de disfrutar del tiempo libre. El auge del turismo de proximidad, el interés por las experiencias al aire libre y la búsqueda de escapadas más flexibles han impulsado una manera de viajar en la que el contacto con la naturaleza convive con la comodidad y la libertad de organizar cada plan al propio ritmo.

En este contexto, también está cambiando el perfil del campista. Más allá del ahorro, cada vez son más quienes priorizan vivir experiencias completas y aprovechar al máximo cada escapada. Para responder a esta evolución, aktive reúne soluciones adaptadas a diferentes necesidades, espacios y estilos de viaje.

¿Qué influye hoy en la decisión de compra?

Hoy, el equipamiento ha pasado de ocupar un papel secundario a convertirse en una parte clave de la experiencia. El confort se ha consolidado como uno de los principales criterios de compra, ya que los consumidores buscan disfrutar de la naturaleza sin renunciar a la comodidad. Dormir mejor, compartir las comidas al aire libre, prolongar las jornadas en el exterior o crear un espacio acogedor donde relajarse son aspectos que condicionan cada vez más la elección del equipamiento.

Para responder a estas nuevas necesidades, aktive ofrece una amplia gama de soluciones para camping pensadas para hacer cada escapada más cómoda y funcional. Desde tiendas de campaña y camas de camping hasta mesas, barbacoas, sillas, hamacas colgantes o mobiliario exterior, la marca incorpora productos diseñados para responder a las nuevas formas de disfrutar del camping.

Junto al confort, la practicidad también marca la diferencia. Los consumidores valoran un equipamiento fácil de transportar, con formatos plegables que optimizan el espacio tanto en el vehículo como en casa, materiales resistentes para un uso frecuente durante todo el verano y sistemas de montaje sencillos que permiten dedicar menos tiempo a preparar el campamento y más a disfrutar de la experiencia.

El equipamiento acompaña una nueva forma de disfrutar del aire libre

La forma de elegir el equipamiento también ha cambiado. Ahora, los consumidores ya no eligen el equipamiento pensando únicamente en un destino concreto, sino en todas las experiencias que vivirán a lo largo de la temporada. Una misma solución puede acompañar una escapada de camping, una jornada de playa o una comida en el jardín, adaptándose a diferentes momentos y espacios.

Esta evolución impulsa una compra más racional, en la que la versatilidad adquiere un papel protagonista. Más que acumular productos para cada ocasión, los consumidores buscan soluciones capaces de adaptarse a distintos escenarios y estilos de vida. En este contexto, aktive desarrolla un catálogo pensado para acompañar esta nueva manera de disfrutar del aire libre.

El camping ya no se vive igual. Hoy, cada escapada responde a una forma distinta de entender el ocio al aire libre, donde el equipamiento también forma parte de la experiencia. Bajo el claim «Si te apetece verano, es aktive», la marca acompaña esta evolución con soluciones capaces de adaptarse a distintos espacios, necesidades y estilos de vida. Porque disfrutar del aire libre ya no depende solo del destino, sino de contar con un equipamiento que es capaz de adaptarse a cada plan.