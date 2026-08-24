Eduard Beltran, admitido como Full Member de Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society

Eduard Beltran ha sido admitido como Full Member de Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society, con afiliación al New York University Chapter. Su incorporación refuerza la dimensión académica e investigadora de una trayectoria desarrollada durante más de dos décadas en los ámbitos de la negociación internacional, el liderazgo, la influencia y la cooperación internacional.

Fundada en Estados Unidos en 1886, Sigma Xi es una de las sociedades científicas honoríficas más antiguas y reconocidas internacionalmente. A lo largo de su historia, más de 200 de sus miembros han recibido el Premio Nobel, entre ellos figuras como Albert Einstein, Enrico Fermi, Richard Feynman y Linus Pauling. La organización promueve la excelencia en la investigación, la integridad científica y la cooperación entre investigadores de distintas disciplinas.

Beltran desarrolla actualmente su investigación doctoral en el ámbito de las ciencias sociales y la comunicación, centrada en los procesos de influencia, negociación asimétrica y comunicación estratégica protagonizados por actores organizacionales y no estatales. Esta actividad investigadora complementa una trayectoria profesional y docente orientada al análisis y la práctica de la negociación, el liderazgo y los procesos de influencia.

A lo largo de más de veinte años ha asesorado a gobiernos, grandes corporaciones y organizaciones internacionales en negociación, liderazgo y gestión de situaciones complejas. Paralelamente, ha desarrollado actividad docente y de formación ejecutiva en instituciones como Sciences Po Paris, ESSEC Business School, École de Guerre y Universitat Pompeu Fabra.

Su relación académica con New York University se remonta a 2012, cuando obtuvo un LL.M. in International Business Regulation, Litigation & Arbitration por NYU School of Law, con un trabajo final dedicado al arbitraje internacional y el orden público.

Anteriormente, Beltran ejerció como Deputy Head de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia francés, donde participó en la coordinación y negociación de iniciativas internacionales con gobiernos y organizaciones, antes de continuar su trayectoria profesional entre París, Barcelona y Londres.

Es también autor de varios libros sobre negociación, liderazgo y confianza publicados por Plataforma Editorial, entre ellos Trust Me (2025), Confía en mí (2024), The Secret Art of Negotiation (2020) y Bueno para ti, mejor para mí (2017).

«La incorporación a Sigma Xi representa para mí un reconocimiento especialmente significativo porque conecta dos dimensiones que han ido convergiendo a lo largo de mi trayectoria: la experiencia práctica en negociaciones y procesos de influencia complejos y su análisis desde la investigación académica», señala Eduard Beltran.

La incorporación a Sigma Xi refuerza así una trayectoria construida en la intersección entre investigación, docencia, formación ejecutiva y práctica profesional internacional, con la negociación y los procesos de influencia como hilo conductor.

Sobre Eduard Beltran

Eduard Beltran es asesor internacional en negociación y liderazgo, profesor, abogado y autor. Fundador de International Business Trainings LLP (London), cuenta con más de veinte años de experiencia internacional asesorando y formando a directivos y organizaciones. Su actividad académica e investigadora se centra en negociación, liderazgo, influencia y comunicación estratégica.

Más información:

eduardbeltran.com