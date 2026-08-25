5.096 millones de unidades exportadas en seis meses: China redefine las reglas del sector automovilístico

En el primer semestre de 2026, las exportaciones de automóviles de China alcanzaron una cifra récord para un periodo semestral, ascendiendo a un total de 5.096 millones de unidades. BYD y Chery se han convertido en los principales impulsores de esta expansión global. Cabe destacar que Chery lleva 23 años consecutivos manteniendo su posición como mayor exportador de turismos de China. Además, este fabricante se ha asegurado derechos de voto en la revisión de las normas internacionales del sector del automóvil, lo cual marca un viraje decisivo pasando de ser «seguidor de reglas» a «cocreador» de las normas del sector a escala mundial.

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El SUV Chery Fulwin T7 (exportado como LEPAS L6) representa, como modelo insignia, esta transformación. Concebido desde su origen para el mercado global, este SUV sigue una estrategia inversa de lanzamiento: debutando en los mercados internacionales antes de iniciar las preventas nacionales.

Los observadores del sector señalan que la importancia de la participación de los fabricantes de automóviles chinos en la formulación de normas internacionales va mucho más allá del mero volumen de exportaciones. Los tradicionales gigantes del sector del automóvil se disponen ahora a hacer frente a competidores cada vez más fuertes.

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