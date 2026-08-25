HICARI presenta los resultados del I Estudio UGC España 2026

HICARI, la plataforma española de contenido generado por creadores (UGC) para marcas, ha presentado hoy los resultados de su I Estudio UGC España, el análisis del sector que pone precio y cifras de rendimiento reales sobre un formato que hasta ahora se movía casi solo por percepciones. El estudio revela que el precio medio real de un vídeo UGC en España es de 160 euros, por encima de lo que la mayoría de marcas cree pagar, y que el aumento de CTR es la mejora que más citan las marcas que usan UGC en campañas de pago.

El informe combina 1.012 peticiones de contenido gestionadas en la plataforma HICARI, con datos de más de 500 marcas activas y más de 7.000 creadores registrados, junto con una encuesta cualitativa a responsables de marketing y social media de marcas de referencia en España, entre ellas Iberdrola, Flexicar o Impress.

Según los datos de plataforma, el precio medio de un vídeo UGC en HICARI es de 160 euros, con precios desde 70 euros según el nivel de experiencia del creador, la duración del contenido o el número de formatos solicitados. El dato contrasta con la percepción de las marcas: el 67 % de las encuestadas sitúa el precio que paga habitualmente entre 100 y 150 euros, por debajo del precio medio real. El estudio detecta que la mayoría de las marcas todavía no diferencia el precio según el nivel de experiencia del creador.

En cuanto a resultados, el aumento de CTR es la mejora más citada por las marcas que usan UGC en campañas de pago, por delante de la mejora en conversión y en ROAS. En redes sociales orgánicas, el efecto más citado es el aumento de alcance. El patrón se repite en ambos canales: el UGC gana primero en atención y después en profundidad de resultado.

Pese a estos resultados, las marcas puntúan la importancia estratégica del UGC dentro de su plan de contenidos con un 6,53 sobre 10, mientras que la valoración de los resultados reales obtenidos sube a 7,32 sobre 10. El estudio interpreta este desfase como una señal de que el mercado aún no ha ajustado su percepción del canal a los resultados que ya está obteniendo con él.

Pablo Peñalta, responsable SEO y redes sociales de Flexicar, comenta: «Empezamos pensando en contenido para orgánico y hemos acabado usando muchas piezas también en paid, porque el rendimiento en anuncios es mejor que con creatividades más ‘de marca’. En un sector como el nuestro, donde comprar un coche de ocasión genera dudas, ver a alguien normal contando su proceso pesa muchísimo más que cualquier spot«.

Los datos de plataforma confirman que el UGC ha dejado de ser un formato experimental: HICARI gestiona más de 1.000 peticiones de contenido en lo que va de 2026 y cuenta con más de 500 marcas activas. No obstante, el estudio detecta que el 69 % de las marcas destina menos de 1.000 euros mensuales a este tipo de contenido, lo que indica que el techo de inversión del sector está todavía lejos de alcanzarse.

Al preguntar por las principales dificultades del UGC, el 79 % de las marcas señala la calidad del contenido o encontrar al creador adecuado como su mayor reto, muy por encima del precio o los plazos de entrega. En coherencia con este dato, el 95 % de las marcas declara que lo que más valora en un creador es su estilo y su forma de comunicar, muy por delante del precio o del perfil sociodemográfico.

El estudio también preguntó a las marcas por el papel de la inteligencia artificial generativa en el futuro del UGC. Ninguna de las marcas encuestadas considera que la IA vaya a sustituir por completo al creador humano, y el 68 % cree que ambos formatos convivirán dentro de una misma estrategia de contenido.

Miguel Palau, cofundador de HICARI, señala: «Lo que más nos ha gustado del estudio es comprobar que el UGC ya funciona mejor de lo que el propio mercado espera de él: son más las marcas de las que pensábamos las que destacan la mejora de CTR en campañas con UGC. Nosotros vemos a diario mejoras como hasta -65 % en CPL al pasar a usar UGC en ads en Meta o TikTok. Y en precio, tener datos reales nos permite ayudar a las marcas a estimar el retorno, sabiendo exactamente qué están comprando, como mayor alcance en views en redes orgánico. Con este estudio queríamos poner números reales encima de la mesa, en lugar de dejarlo en percepciones».